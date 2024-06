Juan Lobato apuesta por una reforma multilateral del sistema de financiación

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha apostado este domingo por una reforma multilateral del sistema de financiación, "aportando a cada comunidad autónoma lo que considera que es justo para el tratamiento que debe tener".

Lobato considera que ese sistema está "antiguo claramente" y que hay que reconocer a cada CCAA las singularidades, por supuesto, "la de Cataluña como piden algunos partidos nacionalistas, la de Cantabria y la de Madrid".

"Eso es lo que defendemos los socialistas, lo que ha defendido el PSOE y lo que ojalá se consiga ahora, para conseguirlo hace falta un acuerdo y en ese acuerdo tiene que estar el Partido Popular. Y al Partido Popular no le hemos escuchado ni una sola palabra sobre la propuesta de modelo de financiación que quiere para España", ha criticado.

"No se la escuchamos cuando gobernaban con mayoría absoluta y con casi todas las comunidades autónomas del PP, no movieron un dedo para mejorar la financiación autonómica en este país y tampoco les escuchamos ahora", ha agregado.

Así, opina que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no se atreve a hacer ni una propuesta mínima porque no salga Ayuso al momento a darle una colleja". "Esto es lo que tenemos, un Feijóo absolutamente sin personalidad y sin capacidad para proponer nada y un Partido Popular que como vemos pues no es alternativa de nada porque ni siquiera tiene propuesta en el modelo de financiación para este país", ha añadido.