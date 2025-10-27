Juicio a un vecino de Serranillos por violar a las nietas de su pareja, a quienes disfrazaba de enfermeras

Juicio por presuntos abusos sexuales a un vecino de Serranillos del Valle - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado esta mañana el juicio contra un vecino de Serranillos del Valle (Madrid) por presuntos abusos sexuales a las nietas de su pareja, a quienes supuestamente daba zumos con droga y disfrazaba de conejo o enfermeras.

Los hechos los cometía presuntamente de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press. Las niñas tenían entonces 6, 8 y 10 años.

El juicio se prolongará hasta el próximo jueves y mañana está previsto que declare la madre de las víctimas. Los procesados declararán al final de la vista oral a petición de sus abogados.

Antonio A. V. y Fernando O. V. se han sentado en el banquillo por tres delitos continuados de agresión sexual, tres de coacciones, tres de amenazas, tres de exhibicionismo y un delitode abuso sexual sobre menor de 16 años.

El fiscal solicita para Antonio A. V. un total de 70 años de cárcel mientras que la acusación particular eleva la solicitud de pena a 72 años de cárcel, según ha adelantado 'OkDiario'. Para el segundo acusado, el fiscal solicita trece años de prisión y las familias hasta 19 años.

La Sala ha mostrado las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas, quienes relatan que las violaciones se producían a diario y que les obligaba a tomar zumos rosas que "sabían fatal".

Las niñas narran que en ocasiones las disfrazaban de conejo o de enfermeras y que las suministraba pastillas blancas que hacían que luego no se acordaran de nada.

La prueba preconstituida es una prueba practicada antes del juicio oral, pero con todas las garantías procesales, de modo que puede tener plena validez en el juicio como si se realizara allí mismo. Se utiliza para evitar que los menores tengan que revivir los hechos, lo que podría perjudicar a la víctima o comprometer la pureza del testimonio.

En el juicio, la psióloga de la Guardia Civil que exploró a la mayor de las hermanas ha dado credibilidad a su relato, indicando que el acusado la amenazaba con hacer cosas a sus hermanas pequeñas.

Este tipo de evaluaciones, realizadas por psicólogas especializadas, resultan fundamentales en procesos judiciales, ya que permiten comprender mejor el contexto de los hechos, proteger a las víctimas y aportar pruebas objetivas sobre los efectos psicológicos que sufren los menores en situaciones de abuso.

RELATO DEL FISCAL

Según el fiscal, el procesado A. A. V., desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022, procedió a realizar actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja.

Así, habría cometido diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las menores, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Los hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle, y en la vivienda. De igual modo, los tocamientos tuvieron lugar en el parque del Skatepark. Según el fiscal, las dispensaba fluidos como zumos que contenían drogas tóxicas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad y de que ninguna de ellas pudiera recordar las actuaciones.

Así, las amenazaba con que "le haría lo mismo a sus hermanas pequeñas, y les decía con que los muñecos aparecerían debajo de sus camas y con matarlas, lo que les infundía un gran temor".