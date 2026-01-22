La Junta de Compensación de Los Cerros celebra el "impulso decisivo" al proyecto tras la aprobación de su reparcelación

Proyecto de urbanización en Los Cerros - LOS CERROS

La Junta de Compensación de Los Cerros ha celebrado que el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado de forma definitiva su proyecto de reparcelación dando un "impulso decisivo" al desarrollo y que supone "un paso clave para dotar de seguridad jurídica" a las 470 hectáreas que lo componen.

Esto permitirá iniciar la solicitud de licencias de obra de las más de 16.000 viviendas previstas en el proyecto y avanzar en la simultaneidad entre las obras de urbanización y edificación, agilizando los plazos de ejecución y reduciendo el tiempo de espera para las entregas de las primeras viviendas, han señalado desde la Junta en un comunicado.

Además, han señalado que esto supone "un paso más para desbloquear de forma definitiva" uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes del sureste de la capital tras años de tramitación y trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación de Los Cerros.

En palabras del presidente de la Junta de Compensación de Los Cerros, Miguel Díaz Batanero, el proyecto, tramitado en un poco más de un año desde su aprobación por la Asamblea General y presentación en el Ayuntamiento de Madrid, ha implicado "la gestión de notificaciones y la resolución individualizada de todas las alegaciones recibidas, lo que pone de manifiesto la complejidad técnica y administrativa del proceso". "La aprobación definitiva de la reparcelación marca un antes y un después en la consolidación del desarrollo del sureste madrileño", ha indicado.

EDIFICABILIDAD, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS

La aprobación definitiva del instrumento de reparcelación es un paso más para la transformación jurídica de las fincas originales en parcelas resultantes de acuerdo con la normativa urbanística del ámbito, asignando a cada propietario de estas parcelas su correspondiente aprovechamiento y edificabilidad.

Con ello, quiere avanzar hacia la materialización de un nuevo barrio "sostenible, con amplias zonas verdes, equipamientos públicos, espacios dotacionales y una completa red de infraestructuras y movilidad".

Los Cerros, un proyecto integrado en los desarrollos del sureste y en la malla urbana de la ciudad de Madrid, cuenta con una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados en los que se prevé la construcción de 16.324 viviendas, de las cuales el 50% estarán sujetas a algún tipo de protección oficial.

Con tan solo un 12% de superficie edificable, Los Cerros apuesta por un modelo urbano donde naturaleza y ciudad "se integran armónicamente", con 550.650 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales, más de 4 millones de metros cuadrados de suelo destinado a cesiones públicas entre redes locales, generales y supranacionales que darán lugar a colegios, centros de salud, deportivos y la creación de más de 15.000 puestos de trabajo a lo largo de su ejecución.

El ámbito contará con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, superando en extensión al Parque del Retiro, integrará actuaciones como la plantación de más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

Ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R3 y la M-203, y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de la EMT. Está impulsado por empresas líderes del sector inmobiliario y urbanístico como es el caso de Metrovacesa, Vía Célere, VÍA ÁGORA, Kronos, Landco, Grupo Ortiz y Eurocis, entre otras.