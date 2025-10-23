Junta de Gobierno aprueba la modificación de la ordenanza de terrazas para que entre en vigor el 1 de enero de 2026

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza de terrazas y kioscos de hostelería y restauración con el objetivo de pasar por el Pleno de Cibeles antes de que acabe el año para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

Con el texto se busca la "conciliación de dos intereses especialmente relevantes en la ciudad, el descanso vecinal y el apoyo a un sector como es la hostelería, tan simbólico, tan significativo y que tanto empleo y riqueza económica genera", ha destacado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno, ahora se publicará el texto en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM) y dará paso a la apertura un periodo de enmiendas por parte de todos los grupos municipales, con una duración de diez días hábiles.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))