La Junta Local de Seguridad de Madrid que reclama el delegado del Gobierno se celebrará "en breve, en próximas semanas"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Madrid, reclamada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para analizar la evolución de la criminalidad en el primer semestre de 2025, se celebrará "en breve, en próximas semanas, en muy poquitas semanas", ha anunciado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, desde la presentación de una jornada dedicada a la soledad no deseada.

"La fecha está acordada, pero todavía no está anunciada y en este caso corresponde a la Delegación de Gobierno porque es allí donde se va a celebrar. Tendrán que ser ellos los que den esa fecha pero en principio va a ser un plazo muy breve, en las próximas semanas, en muy poquitas semanas", ha indicado.

Sanz ha reconocido que "en los últimos días se han acumulado una serie de situaciones, de reyertas, también probablemente ajustes de cuentas, que preocupan" al Ayuntamiento, con el foco puesto en las armas blancas, aunque ha subrayado que, atendiendo a las cifras globales, Madrid es "una de las grandes capitales más seguras del mundo".