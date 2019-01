La Justicia respalda los nuevos turnos partidos para maquinistas en Metro de Madrid

Actualizado 17/01/2019 18:45:11 CET

El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid ha desestimado la demanda de conflicto colectivo que había sido interpuesta por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro (SCMM) y a la que se adhirieron otras organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y el Comité de Empresa de Metro de Madrid, S.A para que se declarase la nulidad de la creación de dos nuevos turnos de trabajo.

Metro optó por esta medida al entender que la implantación de los nuevos turnos creados por Metro de Madrid tiene como objeto posibilitar una mejor adaptación a las previsibles modificaciones de la demanda y de las tablas de trenes, mejorando de esta manera la calidad del servicio.

La Justicia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por El Confidencial, da la razón a Metro de Madrid con esta sentencia al considerar que "no se ha producido una modificación sustancial" de las condiciones de trabajo del colectivo de maquinistas. Contra la medida desestimatoria cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Y en el presente caso, de la situación fáctica que consta acreditada resulta que no cabe apreciar la existencia de la pretendida modificación sustancial de las condiciones de trabajo que el sindicato invoca", señala.

Agrega al respecto que "los turnos en donde todos los maquinistas prestan servicios se mantienen sin variaciones, por lo que la introducción de dos nuevos turnos en el año 2019, manteniendo los ya existentes en nada afecta a las condiciones de trabajo del colectivo, que no va a ver alterada la dinámica anual habitual de solicitar turno, por el sistema de seleccionar todos los turnos que se ofertan por orden de preferencia, con el añadido de que tienen dos turnos más para elegir".

"Ninguna modificación sustancial subjetiva se aprecia, dado que los conductores continuaran realizando su misma jornada anual en los turnos que les corresponda acorde con el escalafón.", destaca.

También considera la sentencia que, de no pactarse algo diferente, la creación de nuevos turnos es "facultad inherente" al poder de organización de la empresa de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

El Sindicato de Maquinistas ha reivindicado en varias ocasiones que la creación de estos turnos suponía un incumplimiento del convenio colectivo, y ese incumplimiento del convenio colectivo es una de las razones que esgrimen, aparte de la crítica por la gestión del amianto y la falta de medios, para la convocatoria continua de paros y huelgas registradas en los últimos meses, como el previsto para el próximo paro. De este modo, la Justicia desestima que Metro incumpla el convenio colectivo en este sentido.

"El Convenio no anuda ninguna consecuencia anulatoria respecto de una medida que afecta a los turnos por no haber convocado la comisión de seguimiento para ajustar la tabla de incompatibilidades, por lo que desde esta vía la pretensión no puede prosperar, máxime habida cuenta que el sindicato actuante no habría podido intervenir en los ajustes de incompatibilidades, por no estar en la comisión de seguimiento al no haber firmado el Convenio", expone el fallo judicial.

En fecha 30 de julio de 2018 la empresa, con motivo de una reunión con la Comisión Permanente respecto de los cuadros de servicio para el año 2019, comunicó al Comité de Empresa que para este año había decidido introducir dos turnos nuevos, uno denominado P20 (de 13 a 17.30 horas y de 20.50 a 23.50 horas) con objeto de dar continuidad a la finalización de jornada de los maquinistas de tracción eléctrica con horarios M530 y T4. Se prevé con ellos 31 puesto fijos

El otro turno consistía en la implantación de lunes a domingo del horario de 15.30 a 23 horas (T500) con objeto de posibilitar una mejor adaptación a las previsibles modificaciones de la demanda y de las tablas de trenes en días laborables. Se prevé alcanzar los 30 puestos fijos. Los dos nuevos turnos ya han entrado en vigor en el suburbano desde el 1 de enero de 2019.