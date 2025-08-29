Kuve, Modestia Aparte y Wally López, cabezas del cartel de las fiestas de Canillejas

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canillejas celebrará sus fiestas en honor a Santa María La Blanca del 4 al 8 de septiembre, con conciertos, limonada, actividades y fuegos artificiales, y con Kuve, Modestia Aparte y Wally López como cabezas del cartel.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el auditorio del parque de Canillejas, la plaza de la Villa de Canillejas y el recinto ferial de la calle Esfinge se convertirá en los puntos neurálgicos de los festejos.

Así, el jueves 4 tendrá lugar en la plaza de la Villa la entrega de los Premios Villa de Canillejas, que contará con música en directo, limonada y otras propuestas.

El pregón inaugural tendrá lugar el viernes 5, a las 21.15 horas, en el auditorio del parque de Canillejas. En esta ocasión correrá a cargo del humorista Marron y las conocidas hormigas del programa de televisión 'El hormiguero'.

Le seguirá, a las 21.30 horas, el tributo Ricky Martin y, a las 23.30 horas, se dará cita una de las primeras actuaciones estelares de estas fiestas: Kuve. Cerrará la noche, la actuación del grupo de versiones Noches de Neón. En paralelo, en la plaza de la Villa habrá un concierto de funk y soul a las 21.30 horas con el grupo Beats Per Minutes.

En el recinto ferial, se celebrará el XXII Torneo de fútbol sala del viernes 5 al domingo 7. Las inscripciones se podrán realizar hasta las 20 horas del día 4 en la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas (calle Esfinge, 76).

Al día siguiente, sábado 6, las actividades comenzarán en el auditorio a las 12 horas con una 'maniobra de la espuma' y el espectáculo Piripirata de Camelcat, a las 13 horas. Al caer la noche, a partir de las 21.30 horas, sonará la música de Tributo Raphael, seguida de las actuaciones de Modestia Aparte y Maquillaje Rock.

En la plaza de la Villa habrá teatro para los más pequeños a las 19 horas con Certeza Teatro y su obra 'Pedro conoce a Clumsy' y, a las 22 horas, sonará la música de los 80 con La Calle de Javier. En el recinto ferial, desde las 10 horas, tendrán lugar el torneo de baloncesto 3x3 y partidas de ajedrez, entre otras actividades.

El domingo 7, en la plaza de la Villa, tendrá lugar otro espectáculo infantil con Trémola Teatro y su obra 'Dos niñas muy muy valientes'. Por la tarde, habrá pintacaras a las 20 horas y espectáculo de flamenco a las 21.30 horas a cargo de la Compañía Sara Nieto. Mientras, en el recinto ferial habrá actividades para los más pequeños a partir de las 11 horas.

En el auditorio, a las 12.30 horas, se desarrollará el espectáculo familiar de La Fantástica Banda, 'En el país de los juguetes' y, a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación estelar del DJ Wally López. La última función musical correrá a cargo de Prerrostratos a las 22 horas, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales.

Como broche a las fiestas, el lunes 8 se celebrará una misa en honor a Santa María La Blanca de Canillejas, a las 20 horas, seguida de una procesión con la imagen de la patrona en la plaza de la Villa. En paralelo, el auditorio acogerá un concierto del Dúo Madelón.