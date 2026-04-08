El Laboratorio Clínico Central recibirá 120 millones en seis años para atender a los seis hospitales públicos madrileños

Archivo - Dos investigadores en el laboratorio. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mejorará los servicios del Laboratorio Clínico Central, que da cobertura a seis hospitales públicos de la región, con un nuevo contrato que permitirá reducir los tiempos de respuesta diagnóstica en pruebas sanguíneas y hematológicas urgentes, con 120 millones de euros para los próximos seis años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles su adjudicación y esta iniciativa beneficiará a cerca de 1,4 millones de usuarios de los hospitales públicos del Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en la capital; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes -.donde se ubica el propio Laboratorio Central--; Sureste, en Arganda del Rey; y Tajo, en Aranjuez, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

La población de referencia conjunta de estos centros ha experimentado un crecimiento del 6,45% en los últimos seis años. Además, este recurso de la sanidad pública madrileña atiende las necesidades de las Direcciones Asistenciales Norte, Sur y Sureste de Atención Primaria, que reúnen a más de 160 centros de Salud y Consultorios Locales.

Este centro renovó y amplió en 2024 la certificación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), incorporando a esta el estudio molecular del virus del papiloma humano (HPV).

Su actividad está avalada por la norma ISO 15189:2023, que refuerza la seguridad del paciente, el enfoque basado en riesgos y la mejora continua.

Cumple con las necesidades asistenciales y preventivas en las áreas de Hematología Analítica, Microbiología y Parasitología e Inmunología, aparte de desarrollar pruebas de compatibilidad de sangre y sus componentes tanto de los centros de Atención Especializada Hospitalaria como de Atención Primaria.