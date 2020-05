Madrid dice que no habrá subida de impuestos y espera que el Gobierno no intente imponer unos de “tipo ideológico”

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid no se subirán los impuestos "bajo ningún concepto" y espera que el Ejecutivo central no se aproveche de la situación derivada de la pandemia para imponer a los ciudadanos unos de "tipo ideológico".

En una entrevista en 'Radio Intereconomía', recogida por Europa Press, el consejero regional ha hecho hincapié en que tienen "muy claro que subir impuestos siempre es perjudicial" pero en medio de una crisis esto sería "una de las cosas que más podría dañar a las personas y a las empresas".

"No solamente la Comunidad de Madrid no lo va a hacer sino que pedimos que no lo haga ninguna otra administración, sobre todo que no lo haga el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a los que vemos continuamente hablar alrededor de la idea de vamos a ver si aprovechamos esta crisis para por fin poner ese impuesto que siempre quisimos poner", ha declarado. A su parecer, sería "terrible".

Preguntado por el fondo no reembolsable para las autonomías, anunciado por el Ejecutivo, Lasquetty ha desgranado que todavía no conocen la cuantía que corresponderá a Madrid pero esperan que sea "suficiente para atender" todos los gastos derivados del coronavirus.

"PREPARADOS" PARA FASE 1

Por otra parte, el titular de Hacienda ha asegurado que los madrileños están preparados para pasar a la fase 1 de la desescalada y ha hecho hincapié en que han tomado "medidas para mejorar, especialmente en la parte de la detección precoz de personas que pueden estar contagiadas y de las personas que pueden tener contacto con contagiados" así como "capacidad de responder" si se produjera un repunte.

En este punto, ha criticado que no haya "un criterio técnico" para pasar a la siguiente fase, dado que hay provincias que en la misma situación, pero con gobiernos de diferentes signo político, "han recibido un trato diferente". "No hemos recibido un informe por parte del Ministerio que nos explicara que teníamos que cambiar", ha dicho.

Lasquetty ha subrayado la importancia de recuperar la actividad porque no se puede pensar "en vivir todos eternamente encerrados" porque sería "contrario al bienestar humano y a su libertad" así como por "las consecuencias que eso tendría en la actividad de las personas".