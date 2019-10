Lasquetty manda una carta a Hacienda reclamando el dinero que le adeuda a la Comunidad: "No vamos a renunciar"

Publicado 16/10/2019 12:49:31 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha mandado una carta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, volviéndole a reclamar el dinero que el Estado adeuda a la autonomía. "No vamos a renunciar a ello", ha remarcado el dirigente en declaraciones a los medios.

En la misiva, fechada este mismo miércoles, el titular de Hacienda le ha pedido, en primer lugar, que "rectifique" dado que en un principio había anunciado que desbloquearía 733 millones de euros de las entregas a cuenta y finalmente se recibirán 53,65 millones menos. "Literalmente se lo ha quedado el Gobierno sin dar ni una mínima explicación del por qué", ha lanzado, en la sede de su consejería.

Asimismo, le recrimina por qué no han liquidado 377 millones de euros correspondientes al IVA de diciembre de 2017. Al consejero, según ha explicado a los periodistas, le da la sensación de que el Ejecutivo central "no piensa entregarlo nunca, ni a la Comunidad de Madrid ni al resto de comunidades autónomas". A su parecer, eso sería "muy grave" porque sería que se quedaría "con dinero que no es suyo".

También le solicita los 127 millones de euros que debe aportar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que también reclamó por carta ayer mismo el consejero del ramo, Ángel Garrido, al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Por último, Lasquetty le insiste a Montero para que les diga cuáles serán los ingresos que corresponderán la Comunidad en el año próximo, que son los ingresos que necesitan saber para poder hacer unos Presupuestos para 2020.

El consejero autonómico ha hecho hincapié en que "de una manera o de otra, y en todas ellas sin la más mínima excusa". "Se están quedando con 558 millones de euros que son de la Comunidad, que han pagado los madrileños con sus impuestos, y que deben venir a financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales o los transportes. El Gobierno de Pedro Sánchez con elecciones o sin ellas no tiene ningún derecho a quedarse con el dinero que no es suyo", ha sostenido.

En este sentido, no ha querido entrar a valorar si se plantean llevar la cuestión a los tribunales pero sí ha insistido en solicitar que rectifique "inmediatamente" porque si no lo hace lo que el Gobierno autonómico no va hacer es "renunciar a ello".

Finalmente, ha indicado que ya ha hablado con los consejeros de otras comunidades autónomas dado que "todos" padecen el problema de la no liquidación del IVA y algunas, como Andalucía y Murcia, han visto "que directamente las entregas a cuenta de 2019 no les han llegado completas".