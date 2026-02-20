Latina presenta “Recetas de toda una vida”, un homenaje a los mayores que han construido la identidad del distrito - CANAL 33

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El madrileño distrito de Latina ha acogido este viernes la presentación del libro 'Recetas de toda una vida', un homenaje a quienes, con su esfuerzo, su memoria y sus tradiciones, han construido la identidad de la ciudad, en un acto institucional desarrollado en el centro municipal Margarita Salas que comenzó con un minuto de silencio por la reciente víctima de violencia de género en la capital.

El concejal presidente de la Junta Municipal de Latina, Alberto González Díaz, ha destacado que el distrito cuenta con un porcentaje de personas de la tercera edad superior a la de la media de la capital, con un 23%, mientras que en barrios como Aluche y Águilas sube hasta el 28% de mayores.

Asimismo, González ha subrayado "el esfuerzo de seguir teniendo presente que los mayores han de ser los primeros". En este sentido, ha asegurado que van a poner ya en marcha nuevas iniciativas y anunció que este año terminarán el nuevo centro de mayores en Parque Europa y pronto el de Aluche, además de recordar el incremento de presupuesto en las partidas de mayores y ayuda a domicilio.

"Sois muy importantes. Hay que poner en valor a los mayores y acordarse de nuestros abuelos. De hecho, el objetivo de este proyecto de libro de recetas ha sido reconocer la figura y la labor de los mayores y sentirnos partícipes y activos", ha subrayado.

"CON VOSOTROS, ESTE LIBRO ES MEMORIA VIVA"

Durante la presentación, también ha participado el editor e 'ideólogo' de este proyecto, Enrique Riobóo, periodista y director de La Guía de Aluche, Canal 33 TV y Radio Intercontinental, quien también hizo partícipe de esta "idea clara y brillante" a Alberto González. "Una propuesta sencilla en apariencia, pero profundamente poderosa: rendir homenaje a nuestros mayores a través de algo tan íntimo y tan nuestro como sus recetas", ha indicado.

Riobóo ha destacado también que la iniciativa se ha volcado en "poner la comunicación al servicio de las personas". Y que el libro se ha diseñado de una forma sencilla, con caracteres grandes y un formato claro, cómodo y accesible para que lo puedan leer todo tipo de personas. "El envoltorio nunca podía ser más importante que el contenido, que sois vosotros. Vosotros, los mayores del distrito de Latina, sois los verdaderos protagonistas. Sin vosotros, este libro sería solo papel. Con vosotros, es memoria viva", ha afirmado.

Asimismo, el periodista ha defendido que una receta no es solo una lista de ingredientes, sino "toda una familia, un domingo, una celebración, es cuidado"; y ha recordado que el libro es un proyecto "replicable en cualquiera de los distritos de Madrid y en cualquiera de las localidades de la región".

Riobóo también ha apoyado la labor del Ayuntamiento con los mayores y puso en valor que las recetas recogidas en el ejemplar son "de toda la vida, algunas milenarias" porque la idea era recoger "unas pinceladas de toda una vida, la sabiduría, experiencia y bagaje" de todos sus protagonistas. "Enhorabuena porque sois magníficos", ha concluido.

PRESENCIA DE PROTAGONISTAS Y AUTORIDADES

Entre algunos de esos protagonistas, han tomado la palabra Mar y Justo, que hablaron con los presentes de su vida, de sus recetarios, ingredientes y de la importancia de ser personas activas y con ganas de vivir. Les acompañaron en el centro de mayores un centenar de personas, entre las que se encontraban otros autores del libro culinario.

Entre las autoridades, también se encontraban los concejales presidentes de Chamartín, Nadia Álvarez; Hortaleza, David Pérez; Arganzuela, Dolores Navarro; Vicálvaro, Ángel Ramos; Puente de Vallecas, Ángel Niño; y Moratalaz, Ignacio José Pezuela; además de la directora general de Mayores de Madrid, Silvia Saavedra; y el primer teniente de alcalde de Leganés, Carlos Delgado.

EL LIBRO "ENTIENDE MUY BIEN A LAS PERSONAS MAYORES"

Para terminar el acto, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha ensalzado las políticas de las juntas municipales y ha agradecido el trabajo realizado, al tiempo que ha destacado el papel de "la prensa más cercana" que realizan cada día medios como Guía de Aluche, Canal 33 TV o Radio Intercontinental.

Fernández ha recordado que la capital de España cuenta con 92 centros, 40 centros de servicios sociales, "que van creciendo día a día" y ha asegurado que 'Recetas de toda la vida' "entiende muy bien a las personas mayores". "Este libro es vida. Aquí hay mucho amor, familia, amistad, y eso lo entendéis correctamente", ha señalado.

En relación con la lucha contra la soledad no deseada, el delegado ha indicado que este libro "es la mejor lucha, porque significa el sentarse, hacer un plato, comida, etcétera"; y ha defendido que la política municipal consiste en "hacer barrio, pequeñas ciudades que debemos atender". "Estos 92 centros de mayores son sitios de vida donde haya actividades, no son para retirar a los mayores sino para seguir viviendo", ha concluido.

El acto fue clausurado por la conocida soprano María La Rodríguez, quien recordó la importancia de la música y de las canciones tarareadas cuando se cocina. Junto a ella, y a capela, el público asistente ha tomado un café con pastas y ha recitado grandes canciones de zarzuela, poniendo el broche final a una jornada dedicada a celebrar la vida, la memoria y el legado de los mayores del distrito.