En libertad sin medidas cautelares el detenido por tocar el glúteo a una reportera

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 54 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ha dejado este miércoles en libertad al detenido ayer por tocarle el glúteo a una reportera en directo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha explicado en un comunicado que la magistrada no ha acordado medida cautelar alguna "al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos".

Tras comparecer ante el juez, el fiscal había pedido una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima.

Los hechos se produjeron cuando la reportaba estaba informando en directo para un programa de Cuatro en la calle Duque de Alba, cerca del establecimiento donde el domingo se produjo una pelea entre un ladrón y dos comerciantes.

Entonces, un hombre que venía caminando se acercó a la profesional, le tocó el glúteo y luego le preguntó de qué programa era. El presentador del programa se dio cuenta de lo ocurrido y la periodista corroboró lo sucedido, pidiendo al agresor, que seguía allí, que le dejara hacer su trabajo.

Tras llamar a la Policía, los agentes localizaron al atacante y lo arrestaron, quedando en manos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.