La línea C-4 de Cercanías retomará el lunes sus frecuencias habituales entre Parla y Getafe Sector 3

Archivo - Estación de Parla de Cercanías - ADIF - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid recuperará el servicio habitual entre Parla y Getafe Sector 3 desde el próximo lunes día 16, tras adelantarse por segunda vez la finalización de las obras en la estación de Parla, prevista en un principio para el día 27.

De esta forma, a primera hora del lunes se recuperarán las frecuencias habituales en ese tramo con la finalización la madrugada de ese día de los trabajos en la estación parleña, once días antes de lo previsto, según han apuntado a Europa Press fuentes de Renfe.

Adif inició el pasado 17 de enero los trabajos de renovación de las vías 1 y 2 en la estación de Cercanías de Parla, lo que ha provocado desde entonces una menor frecuencia de paso de la habitual entre ambas estaciones.

La semana más restrictiva en cuanto a frecuencia de trenes tuvo lugar del 31 de enero al 7 de febrero, con un tren cada 15 minutos. Durante esa semana, Renfe puso autobuses a disposición de los viajeros para hacer el trayecto Parla-Getafe Sector 3 (en la hora punta de la mañana) y Getafe Sector 3-Parla (en la hora punta de la tarde). El resto de las semanas la frecuencia ha sido de un tren cada 10 minutos.

Los trabajos que ejecuta Adif en el entorno de la estación, con una previsión inicial de seis semanas ahora reducidas a cuatro, consisten en la sustitución del carril existente por uno nuevo en ambas vías, que se realiza en dos fases, lo que ha obligado a realizar la circulación por una sola vía.

Desde Renfe Cercanías Madrid se ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los usuarios por "la comprensión y el comportamiento ejemplar" durante estas semanas de afectación de servicio, en las que ha funcionado con un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar el derecho a la movilidad de los viajeros.

Desde antes del comienzo de las obras, la compañía ferroviaria ha estado informando a través de sus canales habituales: página web, redes sociales ("X"), el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid, así como megafonía en trenes y estaciones. Asimismo, Renfe ha desplegado un dispositivo especial de personal de información y seguridad en la estación de Parla, con 20 personas en hora punta y 15 en hora valle.