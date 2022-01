Lobato defiende que la alcaldesa de Alcorcón tiene "derecho a recurrir" y espera su absolución

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido este jueves que la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, tiene "derecho a recurrir" la sentencia en su contra y espera su absolución, tras la sentencia que la condena por la quiebra de la Empresa Municipal Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Lobato ha señalado que se está ante un caso que no regulan los estatutos del partido, que habla de delitos penales o corrupción.

"No tiene nada que ver con eso, no hay corrupción, no falta ningún euro. Es una condena mercantil", ha defendido el portavoz socialista, quien ha subrayado que la alcaldesa tiene "derecho a recurrir y a apelar como el resto de españoles".

"Yo por lo informes que he visto esa apelación va a dar como resultado la absolución (...) si continúa la condena mercantil, tal y como dijo ayer la propia alcaldesa, asumirá las consecuencias de esa condena", ha detallado.