La Lotería de Navidad da la razón al vidente Rappel y reparte más de 2,5 millones en San Lorenzo de El Escorial

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tien - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de La Lotería de Navidad ha llevado la felicidad a San Lorenzo de El Escorial, localidad ubicada en la sierra de Guadarrama y que con apenas 18.900 habitantes ha repartido más de 2,5 millones de euros en premios en dos administraciones de loterías, tal y como había aventurado el vidente Rappel.

El vidente lanzó una predicción hace apenas unos días en la que animaba a estar pendientes de San Lorenzo de El Escorial, ciudad en la que vaticinaba que caerían algunos de los grandes premios del sorteo del 22 de diciembre. Días después, las administraciones de la ciudad celebran haber vendido terceros, cuartos y quintos premios.

Una de las administraciones agraciadas ha sido la de Pepito Herranz, ubicada en el centro de la ciudad, a escasos metros del emblemático Monasterio, y que lleva repartiendo alegrías desde hace ya más de 60 años. Iván Herranz, propietario de tercera generación así lo ha celebrado en declaraciones a Europa Press.

"¡De puta madre!", ha sido su resumen de una mañana en la que han celebrado haber vendido varios décimos del tercer premio 90693, unas siete series del cuarto premio 78477 y otros dos quintos premios. El lotero ha destacado que en este día se recogen los frutos de todo un año de trabajo y ha dado réditos a Rappel por vaticinarlo.

Tras entregar en 2022 y 2023 el Gordo, y el año pasado el primer premio de la Lotería de El Niño, Herranz se ha mostrado satisfecho este año con el dinero repartido. De hecho, la administración celebrará una fiesta a partir de las 13 horas como colofón al sorteo de Navidad, aunque con El Niño en el horizonte.

MAS PREMIOS EN UN CENTRO COMERCIAL

La otra administración que ha repartido alegría ha sido Loterías Felipe II, ubicada en el Centro Comercial Soportales y que ha entregado cerca de un millón de euros con una serie del número agraciado con el cuarto premio 88477 y otras 13 series del quinto premio 77715.

Al igual que Herranz, el propietario de esta administración, Kiko González, ha trasladado a Europa Press la emoción de poder repartir miles de euros. Este punto de venta abrió hace ahora diez años y, aunque es la primera vez que reparte alegrías en el sorteo de Navidad, ya vendió un segundo premio de El Niño hace seis años.

"Es una alegría enorme", ha señalado González, que ve plasmado en este día el trabajo de todo un año. Además, ha apuntado que, a pesar de lo turístico de la ciudad, la mayoría de sus compradores suelen ser vecinos de la ciudad que se acercan al centro comercial a hacer sus compras.