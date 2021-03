Madrid acusa a Igualdad de "deslealtad" y le advierte de que "se abstengan" de organizar un acto en algún instituto

"No vamos a permitir que en ningún aula se adoctrine por nadie, ni por esta señora, ni por ningún otro", asegura Ossorio

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado que el Ministerio de Igualdad no facilitó la información requerida por su Consejería para autorizar un acto de la ministra Irene Montero por el Día Internacional de la Mujer en un instituto público, por lo que les ha acusado de haber actuado "con total deslealtad", y les ha advertido de que "se abstengan" de volver a intentar organizarlo.

En una entrevista con 'Antena 3' recogida por Europa Press, Ossorio ha detallado que el 17 de febrero el Ministerio les comunicó su intención de celebrar ese acto y que el 1 de marzo se pusieron en contacto el gabinete de la ministra y el de la Consejería, que solicitó la información que se pide "a todo el mundo", y "más en estos momentos de pandemia".

En concreto, según ha indicado, se trataba de saber lo que se iba a hacer, el número de participantes, si iban a acudir medios de comunicación, es decir, "lo mínimo para garantizar la seguridad del centro".

"Quizá por ser pareja del vicepresidente del Gobierno o ministra se piensa que a ella no se le aplican las regla de los demás", ha apostillado Ossorio, quien ha aseverado que desde el Ministerio no les dijeron "absolutamente nada".

Por ello, Ossorio ha manifestado que la ministra "miente", después de que Montero acusara a la Comunidad de mentir por alegar causas sanitarias para impedir el acto desde la Consejería de Educación cuando posteriormente fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid achacaron la negativa a que el Gobierno regional "no va a permitir ningún acto de adoctrinamiento en centros educativos públicos".

Según Ossorio el "primer plano" era aportar la información solicitada, "como una persona normal". "Ese plano no se ha superado porque el Ministerio ha actuado con total deslealtad, no nos ha dicho absolutamente nada, deben de pensar que se rigen por otras normas", ha señalado, para agregar que "luego está el segundo plano, el del adoctrinamiento".

"En la Comunidad de Madrid no vamos a permitir que en ningún aula se adoctrine por nadie, ni por esta señora, ni por ningún otro, y eso lo tenemos clarísimo, pero es que aquí no hemos pasado del primer plano porque no hemos llegado a saber ni lo que quería hacer la ministra en ese centro", ha agregado.

Respecto a la intención del Ministerio de Igualdad de volver a intentar que la ministra acuda al instituto, les ha advertido de "que se ahorren el esfuerzo".

"Que se dediquen a tramitar los fondos europeos, a preocuparse de la acción de gobierno, a preocuparse de verdad de las mujeres, de las mujeres que están perdiendo el empleo por este gobierno tan penoso que tenemos, de las mujeres que se están contagiando ya desde el 8 de marzo del año pasado, que se preocupen de eso y que se abstengan, no van a adoctrinar a los alumnos de la Comunidad de Madrid, ni un partido de este signo ni de ningún otro, los centros educativos están para aprender no para ser adoctrinado", ha manifestado.