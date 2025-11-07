Madrid advierte de que no puede acoger "ningún menor más" del "reparto forzoso" y "por sorteo" del Gobierno central

Archivo - Imagen de recurso de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ofreciendo declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido de que no puede acoger "ningún menor más" del "reparto forzoso" por "sorteo y contra su voluntad" porque sus centros están "absolutamente colapsados".

"Y vamos a hacer al Gobierno de España y a la ministra responsables de todo lo que pueda ocurrir si continúan con este reparto forzoso que, como digo, traslada a los menores por sorteo en contra de su voluntad y de su situación personal", ha espetado Dávila a su salida de la Conferencia Sectorial de Infancia.

La representante madrileña ha cargado contra el departamento encabezado por Sira Rego al negar que sea un "Ministerio de Infancia sino contra la infancia", que "lejos de adoptar decisiones que beneficien a los menores, adopta decisiones que van contra su interés superior".

Ha reprochado al Gobierno central que las CCAA ya han "colapsado" sus recursos y el sistema de protección del menor, por consiguiente, se ha "puesto en riesgo" por ellos.

El Ministerio quería que se abordara en este encuentro el real decreto de Acogimiento que establece unas garantías comunes para centros de menores de acuerdo con las directrices de la ONU y las recomendaciones del Consejo de Europa. El mismo, según el Ministerio, marca como prioridad la desinstitucionalización, el acogimiento familiar, los centros pequeños y los entornos protectores.

Ante ello, Dávila ha tachado de "curioso" que si se aboga porque se puedan tomar medidas necesarias para que los menores estén en una familia de acogida o en su familia extensa o que retornen "luego se produzcan o se intente favorecer también a través de reales decretos la institucionalización de los menores".

"Eso ya lo hemos trasladado desde la Comunidad de Madrid porque resulta absolutamente incongruente la postura del Gobierno de España y del Ministerio de Infancia, como digo, que aboga por el acogimiento familiar pero luego también aboga por la institucionalización de estos menores", ha rematado.