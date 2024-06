Madrid afea el cambio de opinión de Sanidad y dice que no les puede usar como solución a falta de profesionales

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este miércoles la "inacción absoluta" y el "cambio de opinión" del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García para acometer la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los residentes de último año de cara a los planes de verano.

"Cuando eres R4 obviamente tienes una supervisión delegada, tú ya haces funciones de médico, con lo cual eso es lo que vamos a hacer todas las comunidades, pero dentro de su periodo formativo. No vamos a usar a los médicos residentes para sustituir a nuestros profesionales que faltan", ha defendido.

En declaraciones a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña se ha pronunciado así tras la carta que el Ministerio ha remitido una carta a los responsables de las diferentes Consejerías de Sanidad recordando el marco legal que regula la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

En la citada misiva, el departamento que dirige Mónica García aclara que los MIR de Medicina de Familia pueden hacerse cargo de la consulta "sin presencia de tutor", aunque con la posibilidad de recurrir a él "en caso de duda o ante situaciones complejas".

Esta carta recoge la normativa de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en relación con la supervisión y autonomía de los residentes en su último año de formación, tal y como habían pedido las CCAA en el anterior Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Este CISNS se celebró en respuesta a la preocupación de las CCAA por la cobertura de plazas durante el periodo estival, dada la finalización de la residencia de muchos profesionales a finales de septiembre como consecuencia de haber iniciado su formación en el primer año de pandemia por Covid-19.

La consejera madrileña ha cargado contra el "cambio de opinión" del Ministerio, que ahora "justifica que es normal que no haya médicos porque tienen derecho a coger vacaciones, cuando anteriormente lo criticaba cuando estaba en la Asamblea" con Mónica García como líder de la oposición en la región.

En esta línea, ha censurado la "inacción absoluta" del Ministerio, así como su falta de "experiencia" y "resultados" en cuestiones como esta falta de profesionales que "es una realidad del día a día" y no solo en verano. "El Ministerio de Sanidad, que es algo muy crítico, está en manos de radicales, de un partido minoritario en decadencia que ha conseguido un 4,65% de los votos --en relación a Más Madrid-- y sin experiencia en gestión", ha subrayado.

En este sentido, Matute ha defendido que la Sanidad "debe de estar en manos de un proyecto sólido, consolidado y con experiencia de gobierno" pero en el tiempo que Mónica García lleva al frente de la cartera "se ha demostrado en que en seis meses solo hay tuits y humo".

Al hilo, ha llamado a acometer "soluciones valientes y además realistas" para afrontar esta situación, entre las que ha recordado la necesidad de agilizar la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios para que puedan ejercer en el Sistema Nacional de Salud.

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

Según ha recordado, "hay 5.000 expedientes en el cajón" esperando a la homologación. "Servirían para cubrir no solo las necesidades de todos los médicos vacantes en España, sino para cubrir bajas, vacaciones, etc. Y además estaríamos encantados de que colaboraran con nosotros porque no compiten, somos compañeros y además hay trabajo para todos", ha incidido.

También ha recordado la necesidad de que el Ministerio de Sanidad empiece a formar a más médicos de cara a un futuro, en el que además la jubilación de profesionales incrementará el déficit de médicos. "Que nos dé soluciones ella, que es la que tiene que darnos y que es la responsable de la falta de profesionales en España", ha recalcado.

Finalmente, ha defendido que la Comunidad, donde el déficit de cara al verano es de unos 212 profesionales, ha hecho "los deberes" y cuenta con un plan de verano de contingencia, trabajado desde la Dirección General de Atención Primaria y todo el equipo, para poder asegurar la asistencia a todos los madrileños. "Desde luego, esto no es suficiente y el Ministerio tiene que hacer sus deberes, que no ha hecho", ha zanjado.