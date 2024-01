Madrid y Canarias exigen al Gobierno más coordinación, planificación y financiación para atender la llegada de migrantes

Alertan de los problemas derivados de trasladar a menores junto a mayores por la falta de protocolos para determinar la edad



MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ejecutivos autonómicos de Madrid y Canarias han exigido al Gobierno de España una mayor coordinación, planificación y financiación para atender la llegada de migrantes, al tiempo que han incidido en la importancia de desarrollar y poner en común protocolos que permitan determinar la edad de los menores y evitar los problemas derivados de trasladarlos junto a mayores de edad.

Así lo han puesto en común la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, y la de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, María Candelaria Delgado, quienes se han reunido este martes en la capital madrileña.

Dávila ha vuelto a mostrar su "máxima preocupación" por la "falta de información" sobre las personas inmigrantes que ha traído el Gobierno central desde las islas a dos campamentos habilitados en Alcalá de Henares y Carabanchel (Madrid), así como por el "incremento exponencial" de la entrada de menores no acompañados a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Dávila ha subrayado la dificultad para atender a los menores no acompañados que arriban al aeropuerto de Barajas, "400 solamente en el mes de enero", frente a los 77 que llegaban de media el año pasado. "Queremos que el gobierno se involucre ya en esta actuación, en poder ayudar a las comunidades autónomas a que tengan facilidades a la hora de atender a todas las personas que están llegando a nuestras regiones y, bueno, pues que no se quede solo en buenas intenciones porque esto ya no nos sirve", ha advertido la consejera madrileña.

Por su parte, su homóloga canaria ha recordado que son ya 5.150 los menores que tutela el Gobierno de Canarias, con un presupuesto mensual para ello que ronda ya "los once millones", cifras "insostenibles para cualquier comunidad autónoma", ha remarcado.

Delgado ha reclamado que sea en los Centros de Acogida Temporal de Inmigrantes donde se hagan pruebas de determinación de edad para evitar que en centros de menores "haya muchos mayores de edad".

CANARIAS PUEDE "SUPERAR CON CRECES" LAS CIFRAS DE 2023

La consejera insular ha advertido de que a este rito se puede "superar con creces" las cifras de llegada del año pasado y ha reclamado también mayor implicación de la Unión Europea en los países de origen para que esos jóvenes "no se jueguen en la vida", tras recordar que la estimación de vidas que se cobró la ruta canaria el año pasado ronda las 6.500.

Además de estas cuestiones, Ana Dávila ha compartido con su homóloga la reciente petición realizada al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que eleve la financiación para la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, y en el resto de España, al 50%, ya que en estos momentos la financiación en la Comunidad "apenas alcanza el 31%".

Asimismo, le ha detallado distintos avances impulsados por el Gobierno madrileño como la nueva aplicación móvil para personas con algún tipo de discapacidad o la historia social única, que se va a implantar este año de manera progresiva en la región.