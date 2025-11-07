Madrid, la comunidad con menor tiempo de espera para una operación a cierre de junio con 49 días, según el Ministerio

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica al finalizar junio de 2025, con una media de 49 días, según los datos oficiales publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

A cierre de junio, la Comunidad acumula 70.971 personas en lista de espera quirúrgica, con una tasa de 9,96 citas pendientes por 1.000 habitantes, la más baja del SNS, donde la media llega a 17,35. El porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera fue del 0,6%.

En el caso de la lista de espera para consulta con el especialista, el tiempo de demora medio en la Comunidad de Madrid es de 63 días, la sexta más baja, frente a los 96 de media del conjunto del SNS, es decir 33 menos. Así, esta lista acumula 799.441 personas en la región, con una tasa de 112,14 pacientes a la espera por mil habitantes.