Madrid concluye Semana Santa con un 78,13% de ocupación hotelera y consolida su atractivo para el turismo internacional

Encuentro bandas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha alcanzado un 78,13% de ocupación hotelera durante la Semana Santa, superando las previsiones iniciales del sector (70%) y consolidando su posicionamiento como destino entre los turistas internacionales en estas fechas.

Según ha explicado la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, la ciudad ha vivido una Semana Santa "muy especial", en la que el Consistorio ha apostado por impulsar y promocionar la identidad propia de Madrid.

En este sentido, Maíllo ha subrayado en declaraciones desde la Casa de la Panadería que la respuesta ha sido "muy positiva", tanto por parte de los madrileños como de los turistas, con una ciudad que se ha llenado durante estos días atraída por una oferta cultural y patrimonial singular. "Es algo que se vive solo una vez al año, cuando el arte sacro sale de las iglesias y recorre las calles", ha destacado.

Asimismo, ha resaltado el ambiente vivido durante las procesiones, marcado por el "silencio y el respeto", lo que, a su juicio, refuerza el carácter de la Semana Santa madrileña y su atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

La afluencia de visitantes también se ha percibido en los autobuses que recorren la capital, con un incremento del 5% en los viajeros de EMT Madrid, que alcanzaron los 8,3 millones de pasajeros.

La delegada ha señalado que estos datos reflejan que "Madrid va por el buen camino" en su estrategia de crecimiento turístico. A falta de conocer los datos definitivos de turismo en esas fechas, ha apuntado que se percibe un mayor interés hacia esta celebración por parte del turismo internacional.

Maíllo ha defendido además que la Semana Santa de Madrid cuenta con un "sabor especial", al combinar influencias de distintas tradiciones españolas, manteniendo al mismo tiempo una identidad propia "muy madrileña".

Por último, ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empleados públicos, hermandades y cofradías, cuya implicación ha contribuido al desarrollo de una celebración "exitosa".

"Los datos están ahí y podemos decir que la Semana Santa de Madrid ya tiene un nombre propio en el calendario turístico de la ciudad", ha concluido.

GRAN ACOGIDA DE LAS ACTIVIDADES

La Semana Santa de Madrid ha cerrado su edición más especial con un notable éxito de participación y una gran acogida del público en todas las actividades programadas por el Ayuntamiento.

Las calles de la capital se han llenado al paso de las cofradías y hermandades, con especial protagonismo de la Puerta del Sol, engalanada para la ocasión y con un patio de butacas de más de 600 sillas para seguir las procesiones en la Carrera Oficial. Las saetas han congregado también a numeroso público, que ha vivido momentos de gran emoción.

Entre las principales novedades de este año, el I Encuentro de Bandas de Música Procesional reunió a 150 músicos en la Plaza Mayor, mientras que el primer acto de veneración al Lignum Crucis, celebrado frente a la Real Casa de Correos, despertó un gran interés entre madrileños y visitantes.

La programación musical en iglesias ha registrado lleno absoluto, con citas como el ciclo de órgano en la Iglesia de San Ginés o los conciertos de música coral y sacra en distintos templos de la ciudad.

El broche final lo puso la tradicional tamborrada del Domingo de Resurrección en la Plaza Mayor, que volvió a congregar a un gran número de asistentes con un vistoso pasacalles.