Madrid cree que una falta de PGE para 2025 sea "nueva excusa" para impedirles contratar más agentes municipales

El Ayuntamiento de Madrid cree que una posible nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, ante una falta de apoyo parlamentario al Gobierno, se convierta en "una nueva excusa" para derogar la tasa de reposición y, por tanto, impedirles contratar los mil policías municipales nuevos que desean.

Tras la visita a unas obras de un nuevo edificio de la EMVS, la vicealalcesa de la capital, Inma Sanz, a preguntas de la prensa, ha respondido que la realidad es que Madrid "lleva cinco años recibiendo una bofetada detrás de otra por parte de la Delegación del Gobierno y del Ministerio, en este caso del Interior y también del de Política Territorial y de Hacienda, y que no se da respuesta a las necesidades que tienen los madrileños en Policía Municipal".

Y no solo por la cantidad de actividades que se generan en la ciudad, "sino también por las necesidades de cumplimiento de ordenanzas, por las necesidades de apoyo a la seguridad", ha subrayado.

La delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid considera que "esa demanda es absolutamente urgente", por lo que se la van a seguir reclamando Gobierno de España.

"Basta ya de excusas, basta ya, llevamos cinco años en una situación de precariedad y en unas condiciones en las que nuestros policías tienen que estar haciendo permanentemente horas extraordinarias. Yo cuando les escucho muchas veces a los miembros del Gobierno de España hablar de las condiciones laborales y de cómo se mejoran las condiciones laborales, les preguntaría si les preocupan también las condiciones laborales de los policías municipales de Madrid o esos no importan a la Delegación de Gobierno, al Ministerio de Trabajo", ha añadido.

Además, Sanz ha aprovechado la ocasión para cargar contra el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, quien recordó que hace unos meses dijo "engoladamente" que se iba a eliminar en 2025 la tasa de reposición. Por eso, le ha pedido "que se ocupe de sus competencias, que bien haría en hacerlo y dejarse de hacer de comentarista político".

"Desde luego nosotros vamos a seguir exigiendo lo que necesita Madrid, no es un capricho del Gobierno del Ayuntamiento. Necesitamos desde luego esos mil policías más y ellos tendrán que buscar la solución", ha indicado.

"Las necesidades por parte de la Policía Municipal no solo tienen que ver con las actividades de tipo cultural o de tipo deportivo que pueda haber en la calle, que desde luego son muchas en la ciudad, tiene que ver con que la ciudad ha crecido de 120.000 habitantes, tiene que ver con que el turismo en la ciudad ha crecido, tiene que ver con que hay muchos barrios nuevos en la ciudad de Madrid, que además están más descentralizados respecto al propio centro de los distritos, como puede ser el Cañaveral, como puede ser Valdebebas, como puede ser Sanchinarro, y por lo tanto las necesidades de policía son no solo por los eventos, sino sobre todo por cubrir esos servicios de esos nuevos vecinos que están en estos momentos en esos nuevos barrios y que en estos momentos estamos teniendo que cubrir de una manera muy complicada", ha proseguido.

La vicealcaldesa considera que la solución "no es paralizar la actividad de Madrid", sino que se dote a la ciudad de los servicios que necesitan los madrileños y, además, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.

"No estamos pidiendo dinero a nadie, como por cierto sí se regala al Generalitat de Cataluña para contratar a miles de Mossos de Esquadra, que yo me alegro mucho desde luego de que se incremente la seguridad en Cataluña, pero creo que desde luego los madrileños no somos ciudadanos de segunda", ha apostillado.