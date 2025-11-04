Madrid critica la "huida hacia delante" de Mónica García y afea que apele a una lealtad institucional de la que adolece

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha criticado este martes la "huida hacia adelante" de la ministra de Sanidad, Mónica García, con su reclamación a las comunidades autónomas de los datos de los cribados de cáncer y le ha afeado que apele a una lealtad institucional de la que ella "adolece por completo".

"La ministra continúa en una huida hacia delante después Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Sigue sin reconocer que quien tiene que trabajar es ella", han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

El Ministerio ha enviado un requerimiento formal a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

"El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple", ha señalado Mónica García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras recibir esta requerimiento este mismo martes, desde el departamento que dirige Fátima Matute han afeado que la titular de Sanidad apele "ahora por escrito" a una lealtad institucional que no practica, "con continuas filtraciones y desplantes hacia todos los consejeros de las Comunidades Autónomas, y en el caso de Madrid, con una obsesión patológica hacia una de las mejores sanidades españolas". "En el Interterritorial así se la reclamó, no solo en este último sino en anteriores", han recordado.

En este requerimiento, el Ministerio de Sanidad reitera la solicitud realizada previamente por el secretario de Estado de Sanidad para que las comunidades autónomas remitan los indicadores establecidos en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud.

En caso de no disponer aún de todos los indicadores, se solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o bien aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

El requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública. El siguiente paso, si no se recibe la información, será llevar el caso a los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo.

Desde la Comunidad de Madrid han reiterado que sigue faltando la herramienta para el volcado de datos. En la misma línea, desde el departamento que dirige Fátima Matute han recordado que los indicadores de cribados no están aterrizados ni definidos entre todas las comunidades autónomas y Ministerio para q se puedan medir de manera homogénea y comparar. "La red de cribados de cáncer no está en todas; no es útil ni válida ya que no es una red oficial que cuente con la participación de todas las comunidades autónomas", han añadido.

Además, han recalcado que el plan funcional, el documento que preparan los técnicos con todos los valores que se van a medir y analizar, pese a estar aprobado, está pendiente de ser desarrollado por el Ministerio para que se conviertan en un documento inteligible de cara a los tecnólogos que manejan y generan la información futura.

"La ministra continúa reclamando y pidiendo a las comunidades, pero por ejemplo sigue sin presentar el informe de listas de espera, donde ya respecto al año anterior lleva más de dos semanas de retraso (en 2024 fue el 16 de octubre y a fecha 4 de noviembre no las ha presentado aun", han zanjado.