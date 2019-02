Madrid destinará 30 millones a fondos que inviertan en empresas con acciones de impacto social o ambiental positivo

Publicado 07/02/2019 14:04:41 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid convoca un concurso público a adjudicar por procedimiento abierto para destinar 30 millones de euros a fondos de inversión que inviertan a su vez en empresas que lleven a cabo acciones cuantificadas de impacto positivo social o medioambiental en Madrid, ha informado este jueves el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las inversiones de impacto se definen como aquellas inversiones que intencionadamente buscan un impacto social/medioambiental, cuantificable y medible en conjunto, con un retorno financiero, como mínimo igual al del capital principal invertido. A diferencia de otras inversiones, no sólo analizan el riesgo y la rentabilidad de la inversión sino también su impacto social/medioambiental. Si no hay impacto, cuantificable y medible, no se realiza la inversión. , ha aclarado García Castaño.

Esta iniciativa convierte al Ayuntamiento de Madrid en una Administración "pionera" en materia de inversión en impacto social. En España, solamenente la Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado el camino de participar en un fondo de impacto social.

Según el Ayuntamiento, en los últimos años, el fenómeno de inversión de impacto social "ha emergido en todo el mundo como una respuesta audaz que aplica herramientas empresariales innovadoras para solucionar los problemas sociales y medioambientales de la sociedad".

Según datos de Eurosif, las inversiones de impacto crecieron en Europa un 132 por ciento entre 2011-2013, y un 385 entre 2013-2015. España, con 267 millones de inversión de impacto, todavía se encuentra lejos de otros socios europeos.

REQUISITOS

Para presentarse al concurso, el Ayuntamiento de Madrid exige el cumplimiento de varios requisitos, como que un importe equivalente a la participación municipal en cada entidad vaya dirigida a financiar proyectos y empresas sociales que se encuentren domiciliadas en la ciudad y/o que tengan impacto social en la misma.

También que las entidades estén autorizadas y registradas en la CNMV, domiciliadas en España y denominadas en euros y que las entidades acompañan la actividad inversora con asesoramiento, tutelaje y mentorización .

Además las entidades deben contar con una metodología e indicadores de medición de impacto social y que las entidades deben invertir mayoritariamente en empresas, de naturaleza no inmobiliaria ni financiera, que no coticen en ningún mercado de valores y que tengan como prioridad generar un impacto social positivo cuantificable y medible allí donde operen.

Para la consecución los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se incorpora al sector privado empresarial como actor corresponsable de la implementación y no sólo como mero agente financiador de las actuaciones.

Los parámetros fijados por el Ayuntamiento pasan por que estos fondos contribuyan a través de su inversión en empresas a "consolidar un ecosistema de inversión de impacto social que, a través de instrumentos de financiación y asesoramiento, impulse un tejido empresarial innovador y generador de impacto social positivo en la ciudad de Madrid". También que sea capaz de proponer soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles que den respuesta a los retos a los que se enfrenta la capital en materia social y medioambiental.