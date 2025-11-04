Madrid entrega su Llave de Oro al Sultán de Omán aspirando a fortalecer relaciones con Mascate

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid, en un acto en el que no han estado presentes concejales ni de Más Madrid ni de Vox y en el que ambos han destacado la aspiración a fortalecer relaciones entre la capital español y la omaní, Mascate.

Sanz ha entregado la Llave de Oro, como "símbolo de gratitud" por la visita institucional al Ayuntamiento de Madrid en la que se ha celebrado la "amistad" de dos pueblos con "lazos de entendimiento, respeto mutuo y cooperación" a las que además les une "un enorme potencial a desarrollar".

La también vicealcaldesa ha puesto el foco en que cada vez más españoles disfrutan de las "maravillas" de Omán como destino turístico y profesional. También ha recordado que España fue uno de los primeros países europeos en establecer relaciones diplomáticas con el Sultanato moderno, para destacar que comparten objetivos con el Plan Visión 2040 omaní, que busca "una economía diversificada y generar una sociedad más justa".

Inma Sanz ha puesto en valor que es posible, como demostran tanto Mascate como Madrid, que se pueden "mantener tradiciones milenarias mientras se avanza en la modernidad", esto es, son ciudades que "miran a su futuro sin olvidar su pasado en perfecta armonía".

Sanz ha reconocido con la Llave de Oro la "estabilidad" que promueve el sultán Haitham Bin Tarik Al-Busaid, "el progreso y el respeto por la diversidad religiosa y cultural" para "fortalecer aún más los lazos de amistad y cooperación".

El sultán, a su vez, ha enfatizo lo "magnífica ciudad" que es Madrid y su constante "bienvenida a todos atraídos por su historia, arquitectura, excelentes servicios y cautivadora belleza".

"Nos impresiona su modelo de gestión municipal. Usted asume el Gobierno y la Administración local como responsable máximo ejecutivo y supervisando operaciones diarias de la ciudad", ha declarado el sultán dirigiéndose a la alcaldesa en funciones, a la que le ha trasladado que aspiran a "fortalecer relaciones como beneficio mutuo".