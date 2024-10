Madrid exige explicaciones a Puente por la "dantesca" situación ferroviaria y dejar de "abdicar" en su responsabilidad

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha avanzado este lunes que la Comunidad, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), ha pedido explicaciones al Ministerio de Transportes por la "dantesca" situación vivida el fin de semana en el servicio ferroviario y ha reclamado al Ejecutivo central que "deje de abdicar de su responsabilidad" y de centrarse en "camuflar" la corrupción para ponerse a trabajar en soluciones.

"Tenemos un Gobierno que no sabe gobernar y lo único que está haciendo el Ministerio es desperdiciar todas las horas que debían dedicar a los madrileños y a los españoles en intentar camuflar e intentar justificar la corrupción que tienen en dicho Ministerio. Creo que el Gobierno de España ha abdicado, que el Ministerio ha abdicado, y que los madrileños nos encontramos en una situación totalmente dantesca", ha denunciado Rodrigo.

En declaraciones a los medios desde Torrejón de Ardoz, el consejero madrileño ha reclamado explicaciones al Ejecutivo central tras el "caos total" vivido este fin de semana en líneas ferroviarias con destino a diversos puntos, especialmente en el caso de Valencia, Murcia y también Sevilla", además de recordar que este mismo lunes los madrileños han amanecido con una nueva incidencia en la C-4 de Cercanías.

"Desde la Comunidad de Madrid lo que sí que nos gustaría es transmitirle al ministro Óscar Puente y al Gobierno Pedro Sánchez que dejen de abdicar su responsabilidad en cuanto a la red de Cercanías y en la red ferroviaria y se dediquen a trabajar por todos los españoles para mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente de los ciudadanos madrileños", ha insistido.

RECLAMAN QUE SE CONVOQUE LA CONFERENCIA SECTORIAL DEL TRANSPORTE

En este sentido, ha apuntado que la mañana de este lunes, a través del CRTM, se han reclamado explicaciones al Ministerio y solicitado información sobre el Plan de Cercanías y las inversiones contempladas en el mismo. "Que nos dé explicaciones y que nos informe de qué es lo que se está haciendo en este caso, no sólo por los hechos acontecidos durante este fin de semana, donde se vieron afectados más de 17.000 personas, sino que lo que queremos es que nos den información para saber qué es lo que se está haciendo, porque los madrileños no aguantamos más, no sólo en la red ferroviaria, tanto de alta velocidad como media distancia, sino especialmente en Cercanías", ha alegado.

Ante un ministro que no está dando ninguna explicación, el consejero madrileño ha exigido al Ejecutivo central que se dedique a gestionar "el servicio ferroviario a nivel nacional y especialmente en nuestra región Cercanías". "Nadie de la Administración General del Estado nos está contestando ni nos está dando información sobre este incidente", ha insistido.

En este marco, tal y como ha hecho en anteriores ocasiones, Rodrigo ha exigido que "se convoque de una vez por todas" la Conferencia Sectorial del Transporte para que se informe a todas las Comunidades Autónomas de "cuál es la situación ferroviaria en España" y, de forma más concreta, que se reúna el Comité de Expertos Específicos "para valorar cuál es el seguimiento y qué se está haciendo en la región de Madrid, ese Plan de Cercanías que se supone que se iba a ejecutar y que desconocemos si se está ejecutando o no".