Madrid exige más información sobre llegada de migrantes y entiende la "preocupación" de la alcaldesa de Alcalá

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Madrid ha exigido este jueves más información sobre la llegada de migrantes a España y entiende la "preocupación" de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, tras las posibles denuncias por agresión sexual vinculadas a los migrantes llegados de Canarias a la localidad.

"No tenemos información o es muy puntual(...) Yo creo que desde luego deberíamos tener mucha más. Tampoco sabemos si solo están llegando a esos centros, no sabemos exactamente qué está pasando en Barajas y no sabemos exactamente cómo se están produciendo esos traslados al CIE de Aluche", ha criticado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, ha asegurado que van a seguir demandando esa información y ha asegurado que "entiende" la preocupación de la alcaldesa de Alcalá de Henares por las situaciones que se están produciendo.

"La Comunidad de Madrid se ha pronunciado sobre algunos hechos que se han denunciado allí y que, por lo tanto y lógicamente, preocupan a los vecinos de la ciudad. Por nuestra parte lo que desde luego seguimos haciendo es demandar información, saber exactamente quién está viniendo, en qué condiciones y dónde se les está llevando", ha trasladado Sanz.