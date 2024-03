'Madrid In Game' Clausura Con Optimismo El Mobile World Congress Y Pone En Su Punto De Mira La Feria De San Francisco

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid In Game, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid en torno a la 'gamificación', ha clausurado esta semana el Mobile World Congress con optimismo y pone en su punto de mira la Game Developers Conference de San Francisco.

El paso de la iniciativa madrileña por el evento celebrado esta semana en Barcelona ha dejado un balance "muy positivo" y ha otorgado a 13 empresas de uno de sus programas la oportunidad de conectar con inversores y demás interesados. Con la "internacionalización" en mente, el Consistorio no solo presentará su iniciativa en California, sino que también visitará ciudades como Miami y Nueva York, todo para "posicionar la capital como referente europeo".

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, principal promotor de la iniciativa.

Madrid In Game busca, a grandes rasgos, "crear un ecosistema sólido en base a los desarrolladores, creadores y estudios de videojuegos", además de fomentar el emprendimiento en este sector. Todo para "atraer empresas del sector 'gaming' a la ciudad".

"Ya somos referente en España: no hay ni una sola ciudad que tenga un programa o unas instalaciones parecidas que estén financiadas por un Ayuntamiento", ha celebrado el edil.

Ahora fija su siguiente objetivo a nivel europeo, encontrando en Berlín un digno rival. Aunque "llegar al nivel de los asiáticos" es otra de sus metas, "es difícil llegar a ello", pero ha remarcado que solo llevan "algo más de un año" apostando por esta iniciativa.

Para "dar a conocerla", Niño considera que hay que comenzar desmitificando la "'gamificación'". "'gamificación' no es 'gaming'", ha subrayado el concejal, quien ha puntualizado que las múltiples aplicaciones de este campo hace que el concepto abarque desde cualquier persona que juegue con el ordenador hasta un cirujano que hace uso de la realidad virtual para realizar una operación.

De esta forma, los programas que componen Madrid In Game incluyen tanto ligas e-sports enfocadas a jóvenes como el fomento del emprendimiento con programas como el 'Start In Up' para el desarrollo de aplicaciones. Es por ello que el concejal ha defendido que el programa se dirige a todos los públicos.

"De hecho, se puede llegar a pensar que la 'gamificación' es solo de gente joven. Nada más lejos de la realidad. Dentro de este programa de emprendimiento hay varias personas que peinan canas", ha bromeado.

NUEVAS PROPUESTAS PARA 2024

Madrid In Game ha superado las expectativas, según ha explicado Niño. "Nos habíamos puesto como reto alcanzar las 50 empresas en el 'Start In Up Program' y no solo las hemos conseguido, sino que muchas se han quedado fuera", ha añadido.

Además, la participación en iniciativas como los e-sports, algo "muy novedoso", ha conseguido superar cifras de la primera edición que alcanzó más de 9.000 participantes.

Esta iniciativa tiene aún "alguna propuesta innovadora" que poner sobre la mesa este 2024. Niño ha asegurado que no puede adelantar novedades, pero ha deslizado que este año tendrá "especial importancia" el programa 'Cazacracks', con el que el Ayuntamiento recorre institutos de la ciudad de Madrid para informar sobre la industria del 'gaming' y la 'gamificación'.