Madrid se inscribe en la iniciativa regional 'Patios Abiertos', pero recuerda que ya tiene programas de conciliación

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se ha inscrito a la iniciativa regional 'Patios Abiertos', que consiste en la apertura de estos espacios en horario vespertino una vez terminada la jornada lectiva, pero ha recordado que ya tiene en marcha programas de conciliación.

Así lo ha indicado la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, al ser preguntada por el programa que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el curso 2025/2026 para que los patios y las bibliotecas de los colegios públicos abran por las tardes para su uso por parte tanto del alumnado del propio centro como de otros niños de la misma localidad que no estén matriculados en el mismo.

"Nosotros nos hemos presentado a esa convocatoria y lógicamente trabajaremos con la Comunidad de Madrid para ver cómo se resuelve esa convocatoria", ha explicado a los medios de comunicación desde el Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Vallecas.

En todo caso, Sanz ha remarcado que el Consistorio lleva realizando a lo largo de todo el año "muchas actividades que tienen que ver con la conciliación" y ha puesto de ejemplo las actividades que se realizan en centros de día con algunas entidades.

"Son muchos los colegios que ya tienen actividad durante todos los días y por lo tanto no es fácil acoplar a la convocatoria que ha solicitado la Comunidad de Madrid. Lo que estamos viendo es exactamente cómo encajamos precisamente para los días no lectivos", ha indicado.

De este modo, la alcaldesa en funciones ha insistido en que el Gobierno municipal "seguirá con su camino" y seguirá ofreciendo actividades en escuelas deportivas municipales o centros de día.