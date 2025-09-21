Madrid lidia con cortes de tráfico y el cierre parcial de la L6 en un septiembre complicado

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid está afrontando un mes de septiembre marcado por los cortes de tráfico derivados de la coincidencia de grandes obras y el cierre parcial de la Línea 6 de Metro que ha obligado en muchos casos a sus habitantes a reformular sus rutinas cotidianas para poder llegar a tiempo a sus obligaciones.

En una ciudad en la que el transporte público es la principal forma de movilidad, con Metro y los autobuses de la EMT como opciones clave, las incidencias en el tráfico rodado en superficie y los trabajos en el suburbano han provocado una mayor extensión de la hora punta, el intervalo donde habitualmente se produce mayor congestión circulatoria.

No en vano, ambas opciones de movilidad sumaron en septiembre de 2024 más de 99,95 millones de viajes (59,82 en el suburbano y 40,13 en los aubuses municipales), según los datos oficiales consultados por Europa Press.

Casi 100 millones de viajes que durante este mes se han visto afectados, en mayor o en menor medida, por estas obras, que no solo afectan al vehículo privado sino también a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid).

Con el arranque del curso escolar el pasado día 8, y especialmente esta semana, desde el Ayuntamiento se destacan niveles muy altos de tráfico rodado en la ciudad con retenciones superiores a las habituales y retraso en la finalización de la hora punta como características generales en días laborables.

También se han dado atascos en las entradas a la capital en hora punta por las autovías y complicaciones en M-40 y, fundamentalmente, la M-30, una vía de circunvalación que registra casi un millón de desplazamientos diarios, con un tráfico que supera los 300.000 vehículos en días laborables.

En la capital, complican el tráfico en superficie tres grandes obras como son el soterramiento de la A-5, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas, y el soterramiento del paseo de la Castellana, a su paso por las Cinco Torres. A ellas se unen otras menores como las que tienen lugar en el entorno de Conde de Casal con motivo de las obras de conexión de las líneas 6 y 11 de Metro e intercambiador.

A ello se suma, especialmente, el cierre del arco este de la Línea 6, la más utilizada habitualmente con más de 143.000 usuarios, entre las estaciones de Moncloa y Legazpi, que se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre.

La principal consecuencia ha sido un trasvase de usuarios a otras líneas del suburbano y, pese a los refuerzos establecidos por la compañía, principalmente en las líneas 2, 3, 5 y 10, las aglomeraciones a primera hora están siendo habituales.

Desde Metro han apuntado que actualmente la L6 tiene unas 133.000 entradas, 268.000 menos que antes del corte (401.000) y gran parte de ellas se han trasladado a otras líneas. Un 50% aproximadamente, según han indicado desde el suburbano a Europa Press, que cuantifican en unas 135.000.

Así, el trasvase de viajeros ha afectado fundamentalmente a líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, mientras que el resto, o bien utilizan otros modos de transporte o el servicio alternativo de autobuses, en el cual se realizan alrededor de 130.000 viajes.

Los usuarios del Metro se quejan principalmente del tiempo extra que tienen que emplear en sus trayectos habituales, fundamentalmente a primera hora de la mañana. Además, lamentan, son continuas las aglomeraciones en los andenes y los vagones van repletos, lo que obliga a viajar como sardinas en lata.

Igualmente, la suspensión del servicio en este tramo llega con el inicio del curso universitario y afecta a la estación de Ciudad Universitaria, donde se sitúan facultades de la Universidad Complutense y de la Politécnica. Muchos cuestionan que la suspensión del servicio en este arco este no se haya llevado a cabo en verano, para evitar las molestias a los universitarios.

1,4 INCIDENCIAS POR CADA MILLÓN DE KILÓMETROS RECORRIDOS

El consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, apuntó este mismo viernes en sede parlamentaria que durante estas dos últimas semanas las incidencias "más relevantes" se han dado "casualmente" en la Línea 10, afectada por una reducción de hasta el 43% de la frecuencia en la línea C-5 de Cercanías que, "quizás, se podría haber evitado".

"Ahora que se ha puesto de moda decir que dato mata relato, cabe señalar que por cada millón de kilómetros que recorren los coches de Metro de Madrid se producen 1,4 incidencias. Está mal hacer comparaciones, pero nos vemos obligados a hacerlas, ¿no? Este mismo dato comparado con Cercanías se multiplica por cinco con los ratos proporcionados por Renfe", alegó.

El sistema de transporte alternativo de autobús también ha sido acogido con críticas por las frecuencias de paso prolongadas y las largas colas, pese a que han estado circulando más de medio centenar de vehículos cada día, con una demanda de más del 70%.

En concreto, desde el pasado día 6 hasta este martes día 16, el SE6 entre Legazpi y Moncloa ha desplazado a total de 1.038.903 pasajeros, una media diaria de 103.890 pasajeros, según los datos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) facilitados a Europa Press.

Por su parte, la SE5, la lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, a 48.916 usuarios en esos diez días (4.891 diarios), mientras que el servicio especial nocturno entre Moncloa y Legazpi, a 11.341 pasajeros, con una media aproximada de 1.100 usuarios diarios.

LA OPOSICIÓN HABLA DE CAOS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido uno de los más activos a la hora de denunciar esta situación. Objeto de crítica por las averías en la red de Cercanías de Madrid y en las líneas ferroviarias que conectan con la capital, ha señalado en redes sociales el "colapso" en el suburbano que viven a diario los madrileños.

Tampoco se han quedado atrás los principales partidos de la oposición, PSOE y Más Madrid, que hablan de "caos permanente y atascos interminables" por falta de planificación por parte de la Administración y censuran la coincidencia de las obras en un momento de inicio de curso y retorno de las vacaciones estivales.

Desde la Comunidad de Madrid se ha pedido disculpas por las molestias, además de paciencia, por las molestias de unas obras que ven necesarias para seguir transformando y mejorando la ciudad. En todo caso, han remarcado que se monitoriza a diario la situación y, en caso de que fuera necesario, se reforzarán las líneas de autobús y el servicio de Metro en otras líneas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este misma semana que confía en que la ciudad consiga "un primer respiro" ante el rosario de obras que se están acometiendo "en el mes de diciembre", cuando se levanten "numerosas afecciones" en puntos como la zona de Delicias o el entorno del Santiago Bernabéu o con trabajos exclusivamente nocturnos en el cubrimiento del Arco Este de la M-30.

Frente a ello, el PSOE-M ha reclamado a la Comunidad de Madrid que el abono transportes sea gratuito hasta que acabe el "colapso de movilidad", mientras que desde Más Madrid han impulsado una batería de preguntas en la Asamblea y han reclamado explicaciones en sede parlamentaria al consejero del ramo, Jorge Rodrigo.

Por su parte, Vox ha censurado unos "servicios públicos tercermundistas y colapsados porque los políticos de todos los colores se empeñan en seguir llamando a gente" mientras ellos van "tranquilos en sus coches oficiales".

Resignación, paciencia y adelantar la hora de salida son las únicas alternativas ante unas obras que, según han defendido desde las administraciones autonómica y local, a la larga mejorarán la vida de los madrileños.