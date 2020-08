Madrid pide a Congreso y Senado que rechacen el acuerdo entre Hacienda y FEMP por "incautar fondos" y ser "impositivo"

Almeida pide la rectificación "de forma inmediata de los términos de su acuerdo"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este viernes que la capital ha rechazado el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al entender que es "impositivo" y que su finalidad es "incautar fondos" de las entidades locales.

Así lo ha manifestado tras reunirse de forma telemática con regidores de otras ocho ciudades (Cádiz, Granada, Lleida, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza), "de muy diferente signo", que han apelado al apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que han pedido "que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten".

Almeida ha añadido que quieren hacer extensivo el acuerdo al que han llegado "a todos los alcaldes de España" para "decirle al Gobierno que no hay que ir contra con los ayuntamientos, que no hay que imponerles".

En este acuerdo suscrito por estas 9 ciudades se reivindica "el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera".

Rechazan el acuerdo por "vulnerar la autonomía financiera de las entidades locales, suponer la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado".

"NI JUSTO, NI SOLIDARIO"

Argumentan en el escrito que "los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios" y que "perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros".

Por ello exigen tanto a la FEMP como al Ministerio capitaneado por María Jesús Montero la rectificación "de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España".

Además, reclaman al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. "Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan", recogen.

"Reclamamos que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades", han reiterado.

Del mismo modo han solicitado "una reunión inmediata al Ministerio de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios, reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad ,al menos, para el año 2021".

El alcalde de Madrid ha aseverado que "hay posibilidad de llegar a acuerdo" pero que "lo que no se puede permitir es que no se respete la autonomía local y que no sean los alcaldes quienes decidan el destino de su dinero".