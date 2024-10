Madrid se posiciona como la capital de la verificación de la información sobre sostenibilidad en España

Nuevos requerimientos para auditoría en sostenibilidad y la aplicación de IA, algunos temas tratados en el Día de la Auditoría de Madrid

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid se posiciona en un referente en la verificación de información sobre sostenibilidad ya que, si el Gobierno central aprueba la Directiva sobre informes de sostenibilidad recibe antes de fin de año, muchas empresas buscarán verificar sus informes y la mayoría de estos procesos se llevarán a cabo en la capital española.

Esta fue una de las conclusiones que la presidenta de la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ana María Prieto González, acompañada por el presidente del ICJCE, Víctor Alió, y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC), Santiago Durán, explicó durante el Día de la Auditoría de Madrid.

"Las empresas españolas tienen una ventaja inicial sobre las demás empresas europeas debido a la adaptación española de la Directiva de Información no Financiera del año 2014, ya que se implementaron medidas más estrictas que en otros países miembros. Se exigió un mayor número de indicadores a reportar, la normativa se aplicó a un mayor número de empresas y, por último, se hizo obligatoria la verificación, algo que solo es obligatorio en Francia, Italia y España. Por lo tanto, partimos de una posición ventajosa y Madrid será el epicentro de la verificación de estos informes", ha explicado Ana María Prieto.

Por estos motivos, Prieto ha felicitado al Gobierno y al ICAC por transmitir al sector que están a tiempo de que la ley se apruebe antes de fin de año. "A las empresas y a las firmas nos interesa que se cumpla esta previsión, no solo porque evitamos la inseguridad jurídica que se derivaría de la no aprobación, sino también porque, estando el texto consensuado con el sector, no queremos sorpresas, y cuanto antes finalice la tramitación, menor es el riesgo de que se introduzcan cambios", ha detacado Prieto.

CÓMO VA A AFECTAR LA IA AL SECTOR

Por otra parte, Víctor Alió ha explicado, durante su intervención en el Día de la Auditoría de Madrid, los nuevos requerimientos para la auditoría en materia de sostenibilidad, en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica profesional o la captación de talento.

"Respecto a la IA y otras tecnologías, estamos analizando las diferentes herramientas que están surgiendo y viendo de qué manera van a afectar a nuestro día a día. Estamos intentando ser muy selectivos, porque muchas de las propuestas que a todos nos están llegando por diferentes vías vemos que no nos aportan gran cosa", dijo Alió.

Durante su intervención, ha apuntado que a largo plazo la información financiera y la información sobre sostenibilidad van a ser la base de la información que las empresas van a tener que ofrecer a sus diferentes grupos de interés, una información corporativa única con un único trabajo de verificación.

"Esto implica que los socios y el resto de las personas que lideran las firmas tendrán una visión mucho más amplia de todo el proceso productivo que deberemos gestionar. Al mismo tiempo, creo que nos dirigimos hacia una era de mayor especialización: necesitaremos cada vez más especialistas en temas específicos", ha comentado Alió.

Por estos motivos, el sector de la auditoría considera que la gente joven que se vaya incorporando a las firmas en el futuro tenderá en sus primeros años a especializarse en temas que no tienen por qué ser financieros y, a medida que asciendan, necesitarán ir adquiriendo una visión mucho más amplia, con mucho más peso en el conocimiento del marco regulador general y del marco de supervisión.

TRES MIL NUEVOS EMPLEOS

Ana María Prieto también comentó el sondeo sobre empleo que realizan cada año los auditores madrileños, entre las firmas de servicios profesionales de la región, para conocer las principales tendencias en el empleo y su previsión de futuro.

"El sector de la auditoría creó 2.995 nuevos empleos en 2023, de los que 1.050 corresponden a recién titulados. El 51% de los empleos creados durante el año pasado se han producido en la Comunidad de Madrid. Además, el sector prevé una mayor contratación de recién titulados a corto plazo", ha señalado.

De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, Prieto ha mencionado que todas las firmas buscan el equilibrio en las nuevas incorporaciones con un 50% de mujeres, porcentaje que varía entre el 48% y el 60% según la firma. "De hecho más de 950 universitarias se han sumado a la plantilla de alguna de las firmas del sector durante el año 2023", ha apuntado.

Por último, la presidenta de los auditores madrileños ha destacado el aumento del número de informes de auditoría emitidos en la Comunidad de Madrid, que ha crecido en lo que va de año en torno al 5%, un nivel similar a la media de España.