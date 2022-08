Madrid retira amianto de 23 colegios de la ciudad y estarán todos listos "antes del curso escolar"

Además, se han realizado 223 reformas en 196 centros escolares

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está ultimando los trabajos de desamiantado de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la capital, un total de 23, cuyas labores finalizarán "antes del curso escolar".

"Hemos intervenido este verano en 23 centros de ocho distritos de Madrid", ha explicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en una visita este lunes a los trabajos llevados a cabo en el CEIP Carlos V en Ciudad Lineal. Allí ha indicado que están alcanzando los objetivos establecidos: "Básicamente, que ningún niño tenga que convivir con el amianto".

Los trabajos se enmarcan, por un lado, bajo competencias de la Comunidad de Madrid y, por otro, del Ayuntamiento. "Nosotros hacemos pequeñas reformas y tenemos asignados una serie de colegios", ha explicado la vicealcaldesa de Madrid.

Los 23 centros en los que se ha procedido a retirar elementos de amianto, como bajadas o cubiertas, se reparten entre los distritos de Centro (un colegio), Retiro (cuatro), Fuencarral-El Pardo (uno), Latina (uno), Puente de Vallecas (siete), Villa de Vallecas (dos), Hortaleza (uno) y Ciudad Lineal (seis).

ESTARÁN TODOS LISTOS CON 'LA VUELTA AL COLE'

"Cuando arranque el curso escolar van a estar todos listos", ha anunciado la viceregidora, que señalaba no se pueden "compatibilizar las labores de desamiantado con la asistencia al colegio" por su peligrosidad.

Esta sustancia si no es manipulada, no supone un riesgo para la salud, "pero yo como madre no me sentiría tranquila". Así, "lo que no quiero para mis hijas, no lo quiero para ningún niño de Madrid", ha enfatizado. El proceso de desamiantado es una "prioridad" para el Consistorio, y "lo estamos consiguiendo".

Con todo, el balance anual muestra que estos procesos se unen a las reformas realizadas en el resto de centros escolares, que suman "un total de 223 en 196 colegios" de Madrid. Las niñas y niños de la ciudad "van a encontrarse con mejores colegios" y, sobre todo, "con muchas ganas" de la 'vuelta al cole', ha señalado Villacís, acompañada del concejal presidente de Ciudad Lineal, Ángel Niño.