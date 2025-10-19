Madrid se rinde a Mercero este otoño, de un aterrorizado López Vázquez a la reproducción de 'La cabina' en Chamberí - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid se rinde este otoño al mundo visual de Antonio Mercero, con la posibilidad de revisionar el clásico del terror 'La cabina', con la desesperada interpretación de José Luis López Vázquez y que sirvió al director vasco para hacerse en los 70 con un Emmy Internacional al mejor telefilme, hasta la opción de encontrarse cara a cara con la aterradora cabina, más bien una reproducción, en la plaza del Conde del Valle de Súchil, esquina con Arapiles.

Decir Antonio Mercero es decir televisión. La historia de la pequeña pantalla en nuestro país es la de las aventuras de Piraña y su pandilla en Nerja, 'Verano azul', la vida de un barrio a través de su 'Farmacia de guardia', la España rural en 'Crónicas de un pueblo' o recordar los primeros años de la democracia en 'Turno de oficio'. También dejó su impronta en el cine, con 'La cabina', coescrita con José Luis Garci, o 'La guerra de papá'.

El centro cultural Casa del Reloj, en Arganzuela, dedica todos los miércoles de octubre, noviembre y diciembre a revisitar la obra de Antonio Mercero, fallecido en 2018 en Madrid a los 82 años. Lo hace con el ciclo 'Historias entre dos pantallas', a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo y con una presentación previa para contextualizar la película o serie. La próxima cita es el 22 de octubre con 'La cabina'.

Icono del terror patrio, la cabina de Mercero se hizo realidad en diciembre de 2021, tres años después del fallecimiento de su director. La réplica se encuentra en la Plaza del Conde del Valle de Suchil, muy cerca del lugar en el que se rodó la película, en la calle Rodríguez San Pedro, entre los números 6 y 8.

El Pleno de Madrid aprobaba la idea por unanimidad en julio de 2018 y la materializó en colaboración con la Fundación Telefónica y la Academia de Cine. Su impulsor fue el guionista madrileño David Linares, quien escribió un tuit años antes asegurando "lo bonito que sería" hacer un homenaje al director tras su fallecimiento, una idea que fue respaldada inmediatamente por directores como Santiago Segura o Álex de la Iglesia.

DEL MITO DEL TENORIO A LAS GARRAS DEL ALZHEIMER

'Historias entre dos pantallas' se completará con '¿Y tú quién eres?', el 29 de octubre, donde Mercero buceó en el alzheimer que él mismo sufrió en la que sería su última película, para dar paso a 'Don Juan, mi querido fantasma', sobre el mito del Tenorio (5 de noviembre); 'El tesoro', la adaptación de la novela de Miguel Delibes (12 de noviembre); el humor y la política de 'Espérame en el cielo' (19 de noviembre) y un capítulo de la serie Manolito Gafotas (26 de noviembre) para despedir el mes.

'La próxima estación', con el foco en los conflictos familiares, retomará el ciclo el 3 de diciembre, seguida por 'La guerra de papá', la visión de la Guerra Civil a través de la mirada de un niño (10 de diciembre), para terminar con un icono de la televisión española, 'Verano azul' (17 de diciembre).

Y en paralelo a las proyecciones, la Sala Primavera de la Casa del Reloj acoge hasta el 14 de noviembre la exposición 'La emoción de contar', comisariada por David García, coleccionista especializado en cultura audiovisual española.

Los visitantes pueden recorrer visualmente la trayectoria de Mercero, desde sus primeros cortometrajes hasta sus grandes éxitos televisivos, con materiales originales de un creador único, que cosechó a lo largo de su trayectoria desde una Concha de Oro por el corto 'Lección de arte' (1962) hasta el Emmy por 'La cabina' (1973).