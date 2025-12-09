Madrid rozó el 90% de ocupación en los hoteles durante un Puente de la Constitución "sin incidencias significativas"

Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha rozado el 90% de ocupación en los hoteles de la capital durante un Puente de la Constitución que finalizó sin "incidencias significativas".

Así lo ha trasladado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios desde la Casa de la Panadería, tras su visita la mercadillo navideño de la Plaza Mayor, donde ha paseado por las 105 casetas que se instalan en este punto de la capital desde hace más de 75 años.

"La verdad es que el balance del puente es muy satisfactorio desde el punto de vista de ocupación hotelera, en torno al 90% de ocupación, al mismo tiempo también en todo lo que es el sector del ocio y del turismo, también en el ámbito de la noche los datos han sido muy satisfactorios, igual que en el ámbito de la restauración, y además todo esto sin incidencias significativas", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que los sanitarios de Samur han tenido que hacer algunas intervenciones, aunque "todas ellas leves", por ejemplo torceduras de tobillos, pero sin "incidencias significativas ni desde el punto de vista de la seguridad, ni desde el punto de vista tampoco de actuaciones graves que haya tenido que llevar a cabo el Samur".

"Hemos vuelto a demostrar que somos una ciudad preparada, acogedora, de brazos abiertos para todos aquellos que nos han venido a ver desde fuera pero que también somos una ciudad acostumbrada a recibir las grandes cantidades de personas que han estado en el puente y que sigue teniendo un atractivo innegable", ha destacado.