Madrid ve "una aberración" que el Gobierno ataque a Ayuso cuando las CCAA están sufriendo su "inacción" con la migración

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha considerado este martes que es "una aberración" que el Gobierno central ataque a las comunidades autónomas cuando son estas las que están sufriendo su "inacción" ante la crisis migratoria.

Así ha respondido la consejera madrileña a los periodistas preguntada por las críticas que han lanzado desde el PSOE y el Ejecutivo central a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por las declaraciones en las que apuntaba a posibles problemas de "convivencia" derivados de la llegada de migrantes.

Durante una visita al CEPI de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Dávila ha instado al Gobierno de España a "ponerse a trabajar". "No tiene ningún plan. Nos ha demostrado el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) en sus visitas a diferentes países de África que no tiene un plan. En cada país realizaba una declaración diferente en base a medidas que no sabemos cuáles son ni cómo las va a adoptar", ha criticado a continuación.

Para la titular de Asuntos Sociales, el Ejecutivo deje dejar de "atacar a los gobiernos regionales" que están "dedicando recursos para poder atender a las personas que llegan". En este sentido, ha insistido en que debe dejar "los ataques a un lado" para ponerse a trabajar con las autonomías y convocar "ya una Conferencia de Presidentes".

"A lo que se dedica es a insultar a las regiones cuando lo que estamos haciendo y lo estamos viendo aquí precisamente en nuestros CEPI, en las regiones, es ayudar a las personas a integrarse de la mejor manera posible", ha zanjado.