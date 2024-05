Rodrigo: "A los madrileños les da exactamente igual quién gestiona Cercanías, lo que quieren es que funcione"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha calificado de "inaceptable e inadmisible" la falta de inversión del Gobierno central en la red de Cercanías de Madrid, con cerca de 200 incidencias en lo que llevamos de 2024, y ha reclamado un servicio de calidad y "sobre todo seguro", advirtiendo que "dentro de poco" se puede tener "un problema".

Durante una visita a la sede de la Fundación Laboral de la Construcción, ubicada en el distrito de Vicálvaro de la capital, el máximo responsable en materia de Transportes en la región ha insistido en que es "totalmente inaceptable" la situación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Óscar Puente tienen la red de Cercanías de Madrid.

El último incidente se registró este lunes, cuando una avería en la señalización provocó retrasos en varias líneas de la red y los pasajeros de un convoy llegaron caminando por las vías hasta la estación de Atocha tras una hora encerrados en un tren.

En un audio difundido en redes sociales se escucha al maquinista de un tren instando a los pasajeros a poner una hoja de reclamaciones o quejas en redes sociales. "Este servicio se está degradando día a día por incompetentes que dirigen empresas que son de todos", se escucha en el mismo.

En este sentido, el consejero madrileño ha cargado contra "el abandono" de Cercanías por parte del Ejecutivo central "porque no se están realizando las inversiones necesarias" y "todos los días, un día sí y otro también, hay algún tipo de incidencia".

"No solo estamos viviendo una situación especial en donde los ciudadanos todos los días tienen una incertidumbre a la hora de coger la red de transporte público de Cercanías, sino que los mismos trabajadores que prestan sus funciones y desempeñan su labor diariamente se encuentran en una situación totalmente de abandono por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de las empresas públicas que están gestionando esta red ferroviaria de Cercanías", ha apostillado.

INSISTE EN LA NECESIDAD DE INVERSIÓN

En esta línea, ha advertido la necesidad de inversión para garantizar un servicio de calidad y que ofrezca seguridad a los usuarios. "Al final un día tendremos un disgusto en las redes cercanías de nuestra región", ha advertido.

Tras el incidente de este lunes, Rodrigo dirigió una carta al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que le reclamaba la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Cercanías y la Conferencia Sectorial de Transportes para abordar este tema.

Según ha explicado este martes el propio consejero, no espera que el titular de Transportes les conteste. "No tenemos ningún tipo de esperanza en que nos conteste porque todas las cartas anteriores que le hemos remitido nunca nos ha contestado; solo la primera para decirme directamente que no se iba a sentar conmigo para mantener una reunión", ha explicado.

En este sentido, el consejero madrileño ha insistido en la necesidad de que el Ministerio abra una vía de comunicación directamente con la Comunidad de Madrid para intentar solventar esa situación específica. "A los madrileños les da exactamente igual quién gestiona Cercanías, lo que quieren es que funcione", ha recalcado.