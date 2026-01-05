Madrileños apuran las últimas horas para comprar lotería en 'Doña Manolita' antes del Sorteo de 'El Niño'

1040250.1.260.149.20260105162531 Archivo.- Cola en la administración de loterías de Doña Manolita - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños siguen confiando en la suerte de la tradicional administración de loterías 'Doña Manolita', en la céntrica calle del Carmen de Madrid, y apuran este lunes para comprar los últimos décimos para el sorteo de 'El Niño', que se celebra este mismo martes.

'Doña Manolita', muy próxima a la madrileña Puerta del Sol, es una de las administraciones de lotería más famosas de España, en parte por la gran cantidad de premios que ha repartido en su más de un siglo de vida, con más de 80 veces en su historia en la que ha vendido el Gordo. En el pasado sorteo de Navidad, repartió cuatro de los 13 grandes premios, aunque ninguno de el primer premio.

"Se trata de venir aquí, donde tocan los premios", explica un hombre que lleva en la cola durante más de 20 minutos en busca de dos décimos para probar suerte en el sorteo de este martes, día de Reyes, que repartirá 700 millones de euros en premios.

A pocas horas del cierre de la administración, a las 21 horas, los ciudadanos y turistas hacían la cola frente a la administración en busca de una segunda oportunidad tras una suerte en el sorteo de Navidad que les fue esquiva, aunque en esta ocasión, relatan, la cola va más rápida.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Bosco Castillejo, trabajador de la administración, ha explicado que se espera una importante afluencia hasta la hora de cierre, con unas ventas que de momento van en la misma línea que el pasado año.

Según ha apuntado, mucha gente aprovecha cuando va a cobrar el reintegro del Sorteo de Navidad para comprar otro décino del Niño. "Antes del día 22 --sorteo de Navidad-- vienen y compran pero a partir del 23 casi todo es de 'venga, cámbialo, cámbialo, a ver si tengo la segunda oportunidad para el sorteo del Niño'", ha explicado.

Es el caso de otra mujer que aguarda en la cola y que ha aprovechado que no había mucha gente, diez minutos de espera, dice, para probar suerte el día de Reyes con tres décimos para ella y sus hijos. "En Nochebuena no me tocó nada, solo un reintegro de 5 euros de Santa Gema y se lo he dejado a ella. Y pensé, en El Niño tampoco, que no llevo nada. Como he venido a comprar bacalao, he visto que no hay gente, pues me voy a comprar tres números. Uno para mi hijo, otro para mi hija y otro para mí", ha indicado.

Otro joven aguarda con su amigo en la cola para 'repetir' suerte, después de haber sido agraciado con un "dinerillo" en el sorteo de Navidad, "entre 500 y 1.000 euros" con solo un décimo jugado. "A ver si toca algo" en esta ocasión, confían ambos.

En cuanto a las preferencias, ha explicado, los décimos terminados en 25 se han agotado, con la superstición de la terminación del año, como también el 5, que ha tocado 12 veces, la última en 2022, y el 7, agraciado en 14 ocasiones (la última en 2015). La estadística, en cambio, indica que el 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021.

Madrid es el lugar en el que mayor número de veces ha recaído el Primer Premio (43 ocasiones), seguida de Barcelona (38), Bilbao (18), Valencia (16), Sevilla (11) y San Sebastián (9). En 2025, el primer premio fue el número 78.908 y cayó en León.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el sorteo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.