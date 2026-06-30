Maestre acusa a Almeida de responder al calor con "hormigón" y este afea las "bañeras de perros" en sus oasis climáticos

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de responder a las temperaturas extremas en la capital con "motosierra" y "hormigón", a lo que el regidor ha respondido criticando la propuesta de oasis climáticos de la formación con "mangueras y bañeras para perros".

"La respuesta de Almeida al calor es tremendamente insuficiente. Es motosierra, es hormigón y, bueno, son los toldos de Sol, que nos han costado ya varios millones de euros y que en total cero unidades de personas consideran útil en la ciudad de Madrid", ha lanzado Maestre durante el Pleno de Cibeles.

La portavoz de Más Madrid ha advertido de que hace una década "40 grados en junio" parecían "una distopía" y hoy son "el prólogo de cualquier verano". Según ha señalado, los datos científicos, "que solo la extrema derecha niega con orgullo", son "un bofetón de realidad cada año".

En este escenario, Maestre ha descrito Madrid como una ciudad de la que "la mayor parte de la gente huye o intenta huir en verano" y ha sostenido que el verano "empieza en mayo". "Calles y plazas desiertas, sin una sola sombra ni agua, asfalto hirviendo lleno de coches, calor hasta medianoche, vagones de Metro irrespirables en los que se estropea la climatización un día sí y el otro también y parques infantiles de caucho y toboganes de metal que literalmente abrasan", ha enumerado.

Asimismo, Maestre ha llevado también al Pleno la situación de los campamentos urbanos municipales durante los episodios de calor, cuya climatización es, a su juicio, responsabilidad del Gobierno municipal.

ALMEIDA CRITICA SUS OASIS CLIMÁTICOS CON "BAÑERAS PARA PERROS"

En su respuesta, Almeida ha cargado contra la propuesta de Más Madrid para combatir las altas temperaturas en la capital, que "combinan confort climático y vida cotidiana" al ser lugares para "descansar, encontrarse, cuidarse, leer o jugar".

Almeida ha criticado la iniciativa, una "performance" "ridícula" con "mangueras y bañeras para perros", "incompatibles con la dignidad humana". "Lo único que no vamos a hacer seguro es ese oasis climático como performance que ustedes recrearon el otro día, en el que había mangueras y bañeras para perros, porque se venden como bañeras para perros", ha contestado el alcalde.

Almeida ha defendido que, "por primera vez", el Ayuntamiento cuenta con un "plan de actuaciones extraordinarias ante las olas de calor", mientras que el Gobierno de Manuela Carmena "no inauguró un solo parque.

El alcalde ha asegurado que su Gobierno está creando "258.000 metros cuadrados de zonas verdes" y ha citado actuaciones en el paseo de Extremadura, Ventas, Ciudad Lineal, el norte de la Castellana y el parque de Manolito Gafotas. "Le reto a que venga conmigo a los vecinos del paseo de Extremadura y les pregunte si quieren en verano cruzar la A-5 por un semáforo o tener 80.000 metros cuadrados de zonas verdes", ha afirmado.

También ha defendido que el Ayuntamiento invierte "113 millones de euros" en "3.800 zonas verdes" y que se plantarán "más de 8.000 árboles". Almeida ha reivindicado además el aumento de piscinas municipales y ha preguntado si los madrileños están mejor "con 25 piscinas que con 13".

28 MILLONES DE EUROPA PARA CLIMATIZACIÓN DE COLEGIOS

Sobre colegios y escuelas infantiles, el alcalde ha asegurado que en esta legislatura se han ejecutado "28 millones de euros" solo en climatización de colegios y ha comparado esa cifra con la inversión realizada por Más Madrid en su etapa de Gobierno. "En el conjunto de los colegios hemos invertido 200 millones de euros", ha añadido.

"¿Queda trabajo por hacer? Soy el primero que lo digo y el primero que lo reconozco. Sí, hemos avanzado considerablemente también", ha concluido Almeida, antes de contraponer sus medidas a "la posibilidad de poder bañarse con una manguera en una bañera para perros".