Maestre asume el "error" con Errejón porque tenían "que haber hecho más" y defiende la "gestión impecable" de Sumar

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha asumido el "error" de su formación porque tenían "que haber hecho más" tras esa primera denuncia en redes contra Íñigo Errejón en un concierto en Castellón, para pasar a defender la "gestión impecable" de Sumar.

La líder municipal de Más Madrid ha sido entrevistada en el programa 'Salvados', de La Sexta, un documento grabado el pasado 30 de octubre y emitido a menos de dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta agresión sexual.

La edil reconoce que lo que ha sucedido "es un golpe para mucha gente porque (Errejón) ha sido una figura de referencia, con un enorme prestigio intelectual, y ese golpe hay que gestionarlo y acompañarlo".

"Pero yo no me puedo ni me quiero abandonar a la nostalgia, a la melancolía o al pesimismo de dar por cerrada una época política y de entregarle la llave a Santiago Abascal para que haga su trabajo", ha asegurado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))