Maestre condena al juez Carretero por "prejuicios" contra Mouliáa e insiste en el cese "ético y político" de Errejón

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha condenado al juez Adolfo Carretero por sus "prejuicios" contra la denunciante Elisa Mouliáa, para insistir en que el cese de quien fuera portavoz de Sumar Íñigo Errejón fue "ético y político".

Desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), respaldada por la también coportavoz de la formación Manuela Bergerot, Maestre ha puesto el foco en los "prejuicios y el sesgo evidente que había en las preguntas" del juez, lo que le ha llevado a manifestar una vez más "todo el apoyo a las mujeres que denuncian y una llamada de atención para que el sistema judicial institucional por fin haga las cosas fáciles a las mujeres, no más difíciles".

También ha remarcado que la declaración de Mouliaá ha sido filtrada, no así otras, como la del jefe de gabinete regional, Miguel Ángel Rodríguez. "Hemos visto en este país las declaraciones de muchas personas en sede judicial, muchas personas cuya intimidad no se ha protegido, cuyos derechos procesales nos se han protegido. No hemos visto, sin embargo, la de Miguel Ángel Rodríguez que, por lo que sea, es la única declaración judicial que parece protegida en este país", ha advertido.

Sí se ha visto "las declaraciones de una denunciante de acoso sexual, de violencia sexual, violando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal que de forma tajante prohíbe la difusión de estas imágenes en la fase de instrucción del juicio". "Me preocupa que esto se produzca con esta normalidad en un juzgado", ha lamentado.

"Yo, no sólo como política sino sobre todo como mujer, me he visto tremendamente incomodada y violentada por el tono, por la impertinencia por los prejuicios y por el sesgo evidente que había en las preguntas" de Carretero hacia la denunciante, ha trasladado.

Sobre las estrategias judiciales de su excompañero no se ha querido pronunciar porque, en lo que a su formación se refiere, "no se trataba de una cuestión judicial sino de una cuestión ética y política".

"La dimisión inmediata de Íñigo Errejón cuando él mismo constató que había tenido comportamientos que no eran compatibles con ser el portavoz de una fuerza política que se dice feminista y que trabaja por la igualdad no es una cuestión judicial, es una cuestión ética y política. Hicimos lo que teníamos que hacer", ha remarcado.