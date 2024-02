Maestre contesta a Sanz que la operación urbanística a la que se refiere no es suya, se la "encontraron ya en marcha"

"Cuando uno llega a una Administración y hay expedientes en marcha uno no puede paralizarlos porque no esté de acuerdo con ellos"



La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha contestado a la vicealcaldesa, portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que la operación urbanística a la que se ha referido y que ha achacado al Ejecutivo de Manuela Carmena no fue firmada por su grupo político sino que se la "encontraron ya en marcha", derivada de anteriores gobiernos 'populares'.

Sanz ha afeado que la líder de la oposición critique al Gobierno local por vender suelo público para que privados construyan alquiler asequible "cuando en el mandato de Manuela Carmena se vendió parcelas públicas para que promotores privados hicieran vivienda libre". "La señora Maestre estaba en un gobierno que lo que hizo fue vender una parcela de la EMT a un privado para embolsarse el Ayuntamiento de Madrid 47 millones de euros para que otros hicieran vivienda libre", ha afirmado.

Desde una de las parcelas del ámbito Mahou-Calderón, Maestre ha aconsejado a la vicealcaldesa "que lo primero que tendría que hacer sería hablar de su trabajo, defender lo que hace y dejar de hablar mal de los demás, que es una señal normalmente de que alguien está incómodo con lo que está presentando".

"De lo que la vicealcaldesa habla es de planes que nos encontramos ya en marcha cuando llegamos al gobierno en el año 2015. Como todo el mundo sabe, uno llega a una Administración y ya hay expedientes en marcha que uno no puede paralizar porque no esté de acuerdo con ellos. Si están en marcha no se pueden paralizar y, por tanto, no pudimos hacerlo en su momento", ha contestado directamente a Sanz.

Más Madrid, ha continuado la portavoz del grupo, siempre ha mantenido "la misma posición firme y clara, que es defender que el patrimonio público tiene que seguir siendo público y defender que con el suelo público lo que tienen que hacerse son planes de vivienda pública, social y asequible".