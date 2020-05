Maestre espeta a Villacís que, "puestos a inaugurar con cintas", que reabran los centros de salud

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha espetado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "puestos a inaugurar con cámaras y cintas", preferiría que tanto el Gobierno autonómico como el municipal inaugurase "la reapertura de los centros de salud".

En una rueda de prensa a distancia, la concejala ha descrito de "poco afortunada la elección simbólica de esta apertura". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado a su vez de "gesto simpático" el corte de cinta realizado ayer por Villacís durante la reapertura de terrazas de bares y restaurantes en la capital coincidiendo con la entrada en la fase 1 de la desescalada.

Rita Maestre ha contestado a la prensa que todavía no ha acudido a ninguna terraza porque ayer ni siquiera salió de casa para, a renglón seguido, destacar que "muchos bares no han podido abrir porque según los aforos no les es rentable", la misma situación que viven "miles de pequeños comercios en la ciudad". Cree que el cumplimiento de las limitaciones está siendo "bastante estricto".