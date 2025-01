Maestre pide "políticas públicas" para solucionar el problema de la vivienda: "No funciona la mano libre del mercado"

"El problema fundamental de la vivienda en Madrid no es un reglamento del consejo de la EMVS. Lo público tiene que hacer mucho más", señala

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que el problema de la vivienda en la capital es "la falta total" de políticas públicas y ha asegurado que la mano libre del mercado, "ideología que defiende el PP, no funciona".

Así lo ha expresado este miércoles en una entrevista en 'Cadena SER', recogida por Europa Press, después de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, haya invitado a todos los grupos políticos, presentes en el consejo de administración de EMVS Madrid, a estudiar un cambio en el reglamento de la empresa pública ante el número de pisos que se quedan sin adjudicar en los sorteos.

"Tenemos que ver los detalles, pero el problema fundamental de la vivienda en Madrid no es un reglamento del consejo de la EMVS, es la falta total de políticas públicas. El PP cree realmente que la vivienda se soluciona a través de la mano libre del mercado, pero es una ideología que, viendo los resultados, es totalmente fracasada", ha defendido Maestre.

Después de que 'eldiario.es' haya confirmado que una de cada cinco viviendas asequibles en alquiler del Consistorio no se adjudicaron en el último sorteo, Maestre ha lamentado que las viviendas "no se asignen de forma eficiente y que no haya suficientes".

"Hay mucha gente que no puede acceder a ellas porque hay una parte del mercado que especula y acapara. Por tanto, hay una situación de total desigualdad en el mercado. Pero el PP cree que sin hacer nada esto se va a solucionar. Y yo creo que no, y que lo público tiene que hacer mucho más", ha insistido.

CULPA AL PP DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

La portavoz de Más Madrid ha indicado que Almeida "ha entregado 2.000 viviendas en los cinco años que lleva siendo alcalde de Madrid". Según ha afirmado, de esos pisos, "1.500 se empezaron a construir en el mandato de Manuela Carmena".

"Este es el nivel de miseria de las viviendas públicas que hoy el Consistorio está ofreciendo. Con ese nivel de construcción de vivienda pública, tardaríamos 300 años en darle una casa a las 44.000 personas que hoy están en lista de espera en la EMVS y a muchas otras que no están apuntadas pero que tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda", ha alertado.

Maestre ha lamentado que el PP "no haya sido capaz de garantizar" que la mayor parte de las familias y de los jóvenes madrileños "puedan acceder a una vivienda en unas condiciones mínimamente dignas". Asimismo, ha indicado que "mientras unos tienen que apretarse el cinturón para tener una casa o seguir en casa de sus padres hasta los 35 años, hay mucha gente haciendo un gran negocio o fondos buitres".

"El Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida más de 25 años, teniendo las competencias de vivienda claramente delegadas en el estatuto de autonomía. Por tanto, los problemas brutales de acceso a la vivienda que tiene en este momento Madrid son su responsabilidad", ha remarcado.