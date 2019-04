Maestre reafirma que las cámaras de Madrid Central funcionan y que las sanciones "se ponen y se van a notificar"

Publicado 25/04/2019 14:18:58 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha reafirmado, al ser preguntada por unas declaraciones de la portavoz de Cs, Begoña Villacís, que las cámaras de Madrid Central funcionan y que las sanciones "se ponen y se van a notificar".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la edil ha trasladado que el Ayuntamiento ya ha interpuesto sanciones pero aún no cuentan con un informe sobre el que informar. "El Ayuntamiento cumple con las ordenanzas y con la regulación que desarrolla. Las cámaras funcionan y las sanciones se ponen y se van a notificar", ha declarado.

"Todo sigue con normalidad", ha añadido. En cuanto a las palabras de Villacís, Maestre considerado que es "extraño poner en duda que esto funciona aunque cada uno hace oposición como ve mejor, aunque sea poco razonable".

A su vez, el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, ha retado a los periodistas y políticos de otros colores en tono de broma a que entren en Madrid Central "si creen que no funciona". "Seguro que no asumen el riesgo", ha aventurado. De hecho, un periodista ha señalado que entró erróneamente en Madrid Central y que aún no le ha llegado la multa. "No lo hagas (volver a entrar indebidamente) porque te van a llegar", ha contestado, también entre bromas, la portavoz Maestre.

Sobre las palabras de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que la vida nocturna va aparejada a los atascos y que son una "seña de identidad", la portavoz del Gobierno municipal ha contestado que no iba a apuntar mucho más que "es interesante la forma de constatar que Madrid Central sirve para reducir contaminación y tráfico".