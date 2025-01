Manuel Melis, 'padre' del soterramiento de M-30, será recordado dando nombre al Centro de Control de Túneles de Calle 30

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero Manuel Melis, 'padre' del soterramiento de la M-30 y recientemente fallecido, será recordado en la ciudad desde ahora al dar nombre al Centro de Control de Túneles de Madrid Calle 30.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su antecesor en el cargo y promotor del soterramiento de la M-30, Alberto Ruiz-Gallardón, quien también ha sido el impulsor del recuerdo al ingeniero, han rendido este lunes homenaje a Melis, quien dirigiera entre 2003 y 2007 las obras de soterramiento de la vía de circunvalación que hicieron posible el parque Madrid Río. Lo han hecho junto a la viuda, Cristina, y las hijas de Manuel Melis, Sonia y Clara.

La nueva denominación del Centro de Control de Túneles de Madrid Calle 30 coincide con los 50 años de la vía de circunvalación. "El mejor futuro de una sociedad y de una ciudad como Madrid se proyecta sobre lo mejor de su historia y Manolo Melis forma parte preeminente de esa historia porque no hay persona que haya contribuido más desde el ámbito de las infraestructuras a la transformación extraordinaria que ha tenido no solo la ciudad sino la Comunidad de Madrid a lo largo de las últimas décadas", ha destacado Almeida.

Para el regidor madrileño, nadie como Melis "escenificó mejor la capacidad de hacer posible lo que en momentos se veía imposible porque nadie creía, salvo Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo, que se pudieran hacer 100 kilómetros de Metro en apenas ocho años, y más cuando en los años anteriores se habían hecho unos 10-15".

"Parecía una proeza inalcanzable, como parecía una proeza inalcanzable hacer el soterramiento de la M-30 en apenas cuatro años, entre 2003 y 2007, y crear una red de túneles de 66 kilómetros que es la segunda de túneles urbano más extensa de cualquier lugar del mundo y que permitió la transformación urbana más ambiciosa que ha tenido cualquier capital de Europa a lo largo del siglo XXI", ha loado.

MELIS Y GALLARDÓN, DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

También ha aplaudido la visión de Gallardón, "absolutamente privilegiada y excepcional", que "hubiera sido imposible llevar a cabo sin el trabajo y la capacidad de la genialidad también de Manolo Melis".

"Cuando se habla del mejor alcalde, que fue Carlos III, es inevitable hablar de Sabatini. Cuando se hable de Alberto Ruiz-Gallardón y su legado extraordinario en la ciudad de Madrid, también en la Comunidad, será imposible hacerlo sin mencionar a Manolo Melis porque, en cierta manera, es subir las dos caras de la misma moneda", ha descrito Martínez-Almeida.

GALLARDÓN Y EL "SOLDADO" MELIS QUE "GANÓ LA BATALLA"

Gallardón, por su parte, acompañado por quien fuera su "vicealcalde toda la vida", Manuel Cobo, ha agradecido a Almeida este "acto de justicia y de reconocimiento hacia una persona a la que esta ciudad y esta Comunidad le debe mucho, muchísimo, que es Manolo Melis".

"Él fue el auténtico artífice de la que ha sido la mayor transformación urbana que ha tenido la ciudad de Madrid. Decían de los canónigos de la catedral de Sevilla en el acta fundacional que dijeron 'vamos a hacer una obra para que nuestros descendientes nos llamen locos. Creo que Manolo Melis lo debía tener en la cabeza porque fue una auténtica locura pero que se convirtió en realidad", ha bromeado el exalcalde madrileño.

Gallardón ha recordado junto con Cobo cómo convocó a Melis, "artífice de la mayor ampliación de Metro", cuando ya sabían que iban al Ayuntamiento pero estando todavía en el gobierno de la Comunidad de Madrid para trasladarle que querían tener "la misma ambición" que habían demostrado en el Ejecutivo regional. "Y Melís nos expuso el proyecto. Os podéis imaginar la reacción, en mi caso, de fascinación. Si me lo hubiese propuesto cualquier otra persona hubiese dicho no, pero era Manolo Melís el que lo proponía", ha reconocido.

Parafraseando a Napoleón, "que siempre decía que la historia recuerda a los generales pero olvida a los soldados, que son los que ganan o pierden las batallas", Gallardón ha remarcado que Melis "fue mucho más que un soldado, pero sí fue él quien ganó esta batalla".

"Manolo Melis fue el que nos ilusionó, nos convenció y después ejecutó esta enorme transformación. Yo creo que este homenaje que le hace el Ayuntamiento de Madrid es no solamente merecido, sino además es un reconocimiento a todos aquellos que muchas veces en la sombra son los auténticos responsables de la enorme capacidad de transformación que tienen las administraciones públicas", ha sostenido.

GALLARDÓN RECUERDA A "LOS MUCHOS DETRACTORES"

El que fuera alcalde de Madrid tampoco ha olvidado que el "fabuloso" proyecto de soterramiento tuvo "muchos detractores" porque "lo que hoy es una celebración general, no siempre lo ha sido así".

Esto le ha dado pie a una anécdota, ocurrida días atrás a bordo de un taxi al ser reconocido. "Me dijo literalmente el taxista: si usted supiese lo que en este taxi yo he dicho de usted y de su familia, mientras duraban de las obras de la M-30, usted no se habría subido. Ahora que están terminadas, dígame dónde va, que le llevo gratis. Y no me cobró", ha contado.

Ruiz-Gallardón no ha dudado de que "las obras son muy incómodas mientras duran", como las de la A-5 para llevar a cabo otra "extraordinaria transformación positiva de Madrid", para augurar que el día que estén terminadas "se agradecerán".

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El Centro de Control de Túneles de Madrid Calle 30 ha sido objeto durante los últimos tres años de una profunda renovación tecnológica gracias a un presupuesto de 11,5 millones de euros financiados en un 90% por los fondos Next Generation de la UE.

Las mejoras han consistido en la automatización de los procesos, en los que hasta ahora el factor humano acaparaba prácticamente todo el protagonismo en la gestión de emergencias. Uno de los grandes avances ha sido la implementación de señalización automática en los túneles, unido a la inteligencia artificial y la introducción de algoritmos de actuación ante incendios.

De esta manera, aunque la última palabra la tendrá siempre el operador, a partir de ahora será posible reemplazar los protocolos manuales por protocolos automáticos consiguiendo una optimización de los tiempos de reacción a la hora de activar los protocolos de respuesta, que ahora pueden llevarse a cabo en tiempo real.

En el momento en que un coche entra en los túneles de la M-30 está permanentemente monitorizado por las 1.850 cámaras de circuito cerrado de televisión distribuidas a lo largo de un trayecto dotado con más de 700 postes SOS, más de 200 salidas de emergencia, 100.000 metros de tuberías de protección contra incendios, 2.500 bocas de incendios, 3.000 extintores y 8.000 puntos de detección de incendios.

Disponen además de 670 paneles de mensaje variable, más de 1.000 ventiladores, 3.500 altavoces, 120 puntos de medida de tráfico, una red de fibra óptica de 110.000 metros de longitud, 53.000 pantallas de iluminación, 40.000 luminarias, 150.000 metros de barreras de protección de vehículos, 33 pozos de bombeo y 450 analizadores de calidad del aire repartidos por toda la galería.

Los agentes de intervención de Madrid Calle 30 son capaces de llegar en cinco minutos hasta cualquier lugar del túnel donde se registre un incidente y resolverlo en una media de 17 minutos.