Mariano Barbacid y la saga de actores Guillén Cuervo, medallas de honor de Madrid en San Isidro 2026

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario impulsor de Casa México Valentín Díez Morodo serán reconocidos con las medallas de honor de Madrid en la próxima edición de San Isidro, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Son las propuestas de concesión de medallas que ha elevado el Ejecutivo municipal a la Junta de Gobierno. Se une a las doce medallas de Madrid, entre las que destacan a Amadeo Lázaro Catalina (Los Caracoles), el jurista Antonio Garrigues Walker, la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) o Cortefiel.

También se reconocerá a la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero Gillo, al deportista Jorge Resurrección 'Coque' o a la Premio Planeta Paloma Sánchez Garnica.