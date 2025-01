Maroto contestará con "la verdad" a las "mentiras" de Aldama y a la "antipolítica" del PP

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, contestará con "la verdad" a las "mentiras" como las del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y a la "antipolítica" que hace el PP.

Desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema Madrid, y poco después de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Maroto ha contestado a las declaraciones hechas por Aldama sobre unas posibles cuentas en el extranjero por parte de destacados miembros del PSOE.

Maroto ha asegurado que esas palabras no le inquietan y que lo que tienen que hacer las personas que están siendo señaladas, como ella misma, es "decir la verdad". "Eso es lo que yo voy a hacer cada vez que se me llame y se me pida que aclare cualquier cosa que este señor diga. Y es muy importante también leerse los sumarios y no sólo responder a algunos titulares que lo que tratan es de hacer daño", ha contestado a la prensa.

Maroto se muestra "tranquila" porque "cuando uno hace su trabajo lo hace lealtad y respondiendo siempre a la legalidad ante cualquier bulo o mentira, que va a ser enseguida desmentido". La exministra de Turismo ha asegurado que todos aquellos que han participado en el gobierno están "muy tranquilos" porque van a "poder demostrar la verdad".

"El PSOE está trabajando aquí en Madrid para ganarse la confianza de la ciudadanía y creo que Óscar López es muy buena noticia para Madrid porque viene con ganas, quiere jugar este partido como lo quiero hacer yo y seguiremos trabajando para desmentir cualquier bulo y falta de información para que la verdad se conozca", se ha comprometido.