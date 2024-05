MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, cree que el "proyecto alternativo al PP" que representa "se va consolidando" aunque "queda camino por delante", unas declaraciones que se producen después de conocerse hoy dos encuestas --una le da el mismo número de concejales si ahora se celebrasen las elecciones municipales y otra les situaría como líderes de la oposición--.

A su llegada a la entrega de medallas, en el Palacio de Cibeles, Maroto ha declarado que en el PSOE están "trabajando por ser un proyecto alternativo al del Partido Popular y poco se va consolidando".

"Yo llegué hace un año con un proyecto renovado, con un proyecto centrado en las necesidades de los madrileños y madrileñas. Estoy trabajando en ello y los madrileños ya, en estos pocos meses, reconocen que el del PSOE es un proyecto alternativo al PP", ha manifestado.

La edil ha calificado de "positivo" que una de las encuestas les sitúe al frente de la oposición, aunque no obvia que "queda mucho camino por recorrer". "Hay que tener en cuenta que todavía somos solo once los concejales y hay un apoyo mayoritario al PP. Eso nos motiva para seguir trabajando para que los madrileños y madrileñas nos vean como proyecto de gobierno porque yo he venido a ser la alcaldesa de esta ciudad", ha manifestado.