Afirma que "de lo contrario será recordado como el cómplice de una saga mafiosa"



MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha exigido al "vocero" y alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que pida la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque ha circunscrito Madrid a "cañas, fruta y Maserati".

En el Pleno de Cibeles, Maroto ha arremetido contra la estrategia de Ayuso, "basada en bulos, mentiras y desinformación", cuando cada día se publican noticias "que indican que la presidenta es partícipe a título lucrativo de un presunto delito cometido por su pareja". "Ayuso y sus voceros, entre ellos usted (a Almeida), intentan confundirnos", ha lamentado.

La socialista ha apuntado que "no es una inspección, es una denuncia penal de la Fiscalía. No es una regularización, es un fraude de 350.000 euros usando facturas falsas y empresas fantasmas. Y no es la Moncloa, es la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria, la misma Fiscalía, por cierto, que en el caso Koldo".

"Y sí, es el caso Ayuso, porque la presidenta vive en una casa y disfruta de un coche de lujo que su pareja compró con dinero defraudado. Hoy sabemos que su lema de libertad consistía en que todo su entorno familiar hacía negocio con la salud de los madrileños. Quienes no tuvieron libertad fueron los más de 7.000 muertos en las residencias madrileñas en los peores momentos", ha dicho la portavoz municipal socialista.

Maroto ha recordado en Cibeles a quien fuera presidente del PP Pablo Casado. "En su partido, señor Almeida, ¿quién denuncia la paga? Usted no quiere acabar igual pero es que además se creen intocables, una impunidad que les permite mentir y degradar la imagen pública de las instituciones madrileñas", ha lanzado.

"SEA VALIENTE, DESLIGUE SU FUTURO DE LA SEÑORA AYUSO"

Reyes Maroto ha pedido a Almeida "que por primera vez sea valiente y desligue su futuro de la señora Ayuso". "Pida su dimisión. La tiene que pedir para preservar la calidad democrática de esta institución, la tiene que pedir por los madrileños y madrileñas para evitar este espectáculo, que lo único que hace es avergonzarles de los representantes públicos. De lo contrario será recordado como el cómplice de una saga mafiosa", ha acusado.

Esa "saga mafiosa" la "empezó Esperanza Aguirre, continuó con Ignacio González, Francisco Granados y Cristina Cifuentes. Esperamos estar en el capítulo final de esta saga con la dimisión de Ayuso". "Ayuso dimisión" han sido sus últimas palabras desde el atril.